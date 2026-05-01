Carburant : l’Algérie résiste à la hausse mondiale et monte sur le podium africain des prix les plus bas

Tandis que la moyenne mondiale flirte avec 1,50 dollar le litre, l’Algérie affiche un tarif plus de quatre fois inférieur. Une manne pour le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité nationale, mais qui repose sur un équilibre budgétaire fragile.

En avril 2026, l’Algérie a confirmé sa place parmi les nations où faire le plein coûte le moins cher. Selon les dernières données du site spécialisé GlobalPetrolPrices, mises à jour le 27 avril, le litre de carburant s’y négocie à 0,355 dollar. Ce tarif propulse le pays à la troisième position africaine et à la sixième mondiale dans le classement des États aux prix les plus bas. Un exploit qui mérite analyse, alors que le globe a vu son prix moyen grimper légèrement à 1,49 dollar contre 1,48 dollar en mars.

Carburant : une hiérarchie mondiale dominée par la Libye et les géants pétroliers

Le contraste entre les premiers et les derniers du classement donne le vertige. La Libye caracole en tête du tableau africain et mondial avec un prix défiant toute concurrence : 0,024 dollar le litre. À titre de comparaison, ce montant ne couvrirait pas le quart du coût de l’eau minérale dans bien des capitales. L’Angola suit avec 0,327 dollar, avant l’Algérie.

Top 10 African countries with the lowest diesel prices in April 2026 pic.twitter.com/ZZeAwgheUS — Business Insider Africa (@BusInsiderSSA) April 27, 2026

🟢 À LIRE AUSSI : Naftal numérise la vente de pneus : une plateforme pour casser la spéculation et les pénuries

Voici le top 6 mondial des prix les plus abordables en avril 2026 :

Libye – 0,024 dollar Venezuela – 0,029 dollar Iran – 0,035 dollar Angola – 0,327 dollar Koweït – 0,341 dollar Algérie – 0,355 dollar

Sur le continent africain, l’Égypte décroche la quatrième place (0,454 dollar, 8e mondiale), suivie du Soudan (0,700 dollar), de la Tunisie (0,876 dollar), du Nigeria (0,886 dollar), du Niger (0,892 dollar) et de l’Éthiopie (0,905 dollar). Le Gabon ferme la marche avec 1,061 dollar le litre, un taris supérieur à la moyenne mondiale.

Prix du carburant : pourquoi de tels écarts entre voisins africains ?

Un rapport publié par le site Africa Business Insider éclaire ces disparités spectaculaires. La raison tient en deux mots, politiques énergétiques. Certaines nations, riches en pétrole, capitalisent sur leur production abondante pour maintenir des prix bas. D’autres, moins chanceuses géologiquement, choisissent un soutien direct de l’État via des subventions massives.

🟢 À LIRE AUSSI : La Pologne veut implanter son industrie en Algérie : les grandes ambitions de ce rapprochement dévoilées

« Ce fort contraste reflète la diversité des politiques énergétiques et des niveaux de subvention en vigueur », explique le rapport. Ainsi, un pays comme la Libye, malgré son instabilité chronique, profite de réserves considérables et d’une faible capacité de raffinage intérieure qui décale les subventions vers l’importation. L’Algérie, elle, combine production locale et mécanismes de soutien public.

Les retombées concrètes pour l’économie algérienne et le défi de la durabilité face aux réformes nécessaires

Derrière ces chiffres se cachent des effets tangibles sur le quotidien des Algériens et sur la compétitivité nationale.

Sur le pouvoir d’achat, d’abord, un carburant bon marché allège directement les dépenses des ménages en transport et en énergie (moteurs, groupes électrogènes). Cette bouffée d’oxygène soutient la demande intérieure et freine les pressions inflationnistes, car les coûts logistiques des commerçants diminuent.

🟢 À LIRE AUSSI : OPEP : après la décision surprise des Émirats, Alger rappelle les fondamentaux

Sur l’économie productive, ensuite, les secteurs de l’industrie, de la logistique et de l’agriculture voient leurs charges de fonctionnement fondre. Résultat : les produits fabriqués ou transportés en Algérie gagnent en compétitivité face à leurs concurrents étrangers.

Mais ce tableau avantageux cache une fragilité. Le rapport d’Africa Business Insider met en garde, la pérennité de ces acquis dépend de la poursuite des réformes structurelles :