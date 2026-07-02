Carburant et marchandises : la circulation reprend enfin ses droits après 53h d’arrêt

Les routes algériennes s’apprêtent à retrouver leur rythme de croisière. Après plus de 48 heures de paralysie forcée ayant immobilisé des milliers de camions-citernes et de véhicules de marchandises pour cause d’élections, le couperet vient de tomber.

Dès ce vendredi à l’aube, l’accès total au réseau routier sera rétabli. Une libération pour les professionnels du transport, mais qui marque surtout la fin d’un dispositif de sécurité exceptionnel.

La Direction des transports, de la mobilité et de la circulation de la wilaya d’Alger vient de confirmer la levée des restrictions temporaires instaurées à l’occasion des élections législatives du 2 juillet. Deux jours après leur entrée en vigueur, ces mesures exceptionnelles s’éteignent à l’aube, marquant le retour à une circulation normale pour l’ensemble des professionnels de la route concernés.

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Les restrictions de circulation liées aux législatives ont duré 53 heures

Entrée en application le 1er juillet à minuit, l’interdiction de circuler a pesé pendant plus de deux jours sur une large catégorie d’opérateurs du transport routier. Concrètement, les véhicules acheminant du sable, du gravier, du bois et ses dérivés, ainsi que tout autre matériau de construction, se sont retrouvés immobilisés sur l’ensemble du territoire couvert par l’arrêté.

Les camions-citernes de carburant étaient également visés par cette mesure. Les autorités locales avaient exigé un respect strict de cet arrêté ministériel, rappelant que tout contrevenant s’exposait aux sanctions prévues par la législation en vigueur. La Gendarmerie nationale avait d’ailleurs annoncé dès le 23 juin ces restrictions de circulation pour les véhicules de transport de marchandises et de carburants, précisant via sa page d’information routière « Tariki » les catégories concernées et le calendrier exact.

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L’approvisionnement alimentaire préservé tout au long du scrutin

Malgré le périmètre large de l’interdiction, les services de la wilaya avaient pris soin d’y ménager une exception de taille. Les véhicules assurant la livraison de produits de première nécessité ont circulé librement pendant toute la période électorale. Lait, farine, viandes, fruits et légumes : aucune rupture d’approvisionnement n’a été enregistrée sur ces filières essentielles.

Les restrictions de circulation ne constituaient qu’un volet d’un arsenal de mesures bien plus vaste déployé pour encadrer le scrutin du 2 juillet. Sur le plan des transports en commun, l’ETUSA avait annoncé la gratuité totale de ses bus pour la journée des élections législatives, avec pour objectif de faciliter l’accès des Algérois à leur bureau de vote sans contrainte financière ni logistique.

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