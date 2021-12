Capi, la compote algérienne qui veut concurrencer les marques internationales

Au moment où les importations sont limitées au strict minimum en Algérie, plusieurs efforts sont fournis par les acteurs économiques nationaux afin de répondre aux besoins du consommateur algérien.

Au cœur des défis économiques, le chalenge de la sécurité alimentaire revêt un caractère prioritaire. Alors que la majorité des start-up sont portées sur les domaines High-Tech, d’autres ont choisi d’investir dans l’industrie de l’agroalimentaire.

C’est le cas d’une start-up oranaise qui a décidé de se lancer dans le segment des gouters. Il s’agit de Agro Omnium, lancée en septembre 2019 à Oran. Cette entreprise propose, sous la marque CAPI, des compotes de fruits en gourdes doypak.

Produit pour enfant, 100 % sans sucre ajouté

CAPI est un produit destiné aux enfants. Soucieuse de leur santé et de leur bien-être, la start-up Agro Omnium a choisi de faire de CAPI un produit 100 % sans sucre ajouté. CAPI a été lauréat du label « Élu Produit de l’Année Algérie 2021 » dans la catégorie compotes de fruits.

Voulant innover dans le domaine de l’agroalimentaire, et plus spécialement dans le segment des gouters, Benkalfate Zyad, gérant de l’entreprise, affirme qu’il a choisi « d’apporter un produit facile à consommer pour l’enfant et rassurer les mamans en proposant un produit uniquement à base de fruits sans sucre ajouté, sans conservateurs et sans gluten ».

Précisant que « le sans sucre ajouté est une véritable innovation sur le segment des goûters en Algérie », Benkalfate ajoute que les produits de son entreprise « n’ont pas besoin d’être mis au réfrigérateur, ce qui permet de les emporter dans le sac de l’enfant pour la récréation en toute sécurité ».

Des prix compétitifs

Pour conclure, le gérant de Agro Omnium indique que « malgré les difficultés rencontrées depuis le démarrage de notre production, nous avons réussi à maintenir notre cap et proposer un produit qui est similaire aux produits d’importation avec un prix nettement inférieur à ceux-ci ».

En effet, en ce qui concerne le rapport qualité prix, CAPI décroche un très bon score. Produit sain, sans sucre ajouté ni gluten, cette marque de compote « est vendue 3 fois moins cher que des marques européennes connues « . Outre les supermarchés, CAPI est également disponible dans les supérettes et même dans les pharmacies.