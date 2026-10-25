Visa pour la France : Capago rappelle une règle indispensable pour les rendez-vous

Capago Algérie, le prestataire officiel et exclusif pour le dépôt des demandes de visa pour la France, a émis une annonce importante ce dimanche 25 octobre. Ce communiqué s’adresse directement aux demandeurs ayant déjà confirmé leur rendez-vous et précise de nouvelles directives essentielles pour la suite de leurs démarches.

Concrètement, cette démarche exige que chaque candidat présente sa confirmation de rendez-vous, obligatoirement dotée d’un code QR, lors de son passage au centre des visas.

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La confirmation du rendez-vous désormais obligatoire

Dans une note d’information publiée ce dimanche matin sur ses réseaux, Capago Algérie insiste sur un point essentiel : aucun accès au centre ne sera possible sans la présentation préalable de la confirmation de rendez-vous :« Avant de vous présenter au centre, veillez à vous munir de votre confirmation de rendez-vous ».

Désormais indispensable, cette confirmation de rendez-vous intègre un code QR que l’usager doit impérativement faire scanner dès son entrée dans le centre.

Que ce soit sur smartphone ou sur papier, peu importe le support : Capago Algérie précise que la confirmation est acceptée en version numérique comme imprimée, à la seule condition que le code QR soit parfaitement lisible. Afin d’éviter tout contretemps le jour J, le prestataire officiel et exclusif prévient l’ensemble des candidats : il est vivement conseillé de vérifier la présence du document de confirmation avant d’effectuer le déplacement vers le centre.

Quels sont les centres visés ? Cette nouvelle consigne s’impose à l’ensemble des usagers sur tout le territoire national. Elle concerne ainsi l’ensemble des centres de dépôt Capago Algérie, à savoir Alger, Oran, Annaba et Constantine.

Un délai strict de 30 jours pour contester un refus de visa

Lorsqu’un visa pour la France est refusé, la décision n’est pas irrévocable, mais elle exige une réactivité immédiate. Le demandeur dispose d’un délai strict de 30 jours à compter de la notification pour introduire un recours administratif préalable. Cette démarche est une étape obligatoire : sans elle, toute contestation ultérieure devient impossible et le demandeur perd définitivement le droit de contester la décision consulaire.

La procédure à suivre dépend de la nature du séjour sollicité. Pour un visa de court séjour (moins de trois mois, comme les visites touristiques ou familiales), le dossier doit être adressé au sous-directeur des visas au ministère de l’Intérieur. En revanche, pour un visa de long séjour (études, travail ou regroupement familial), la contestation relève de la Commission de recours contre les refus de visa (CRRV), installée à Nantes.

Sur le plan formel, le recours doit être rédigé en français et contester point par point les motifs retenus par le consulat. L’expéditeur doit y joindre un dossier solide comprenant la décision de refus, la copie du passeport et l’ensemble des justificatifs prouvant ses attaches dans son pays d’origine ainsi que ses garanties de séjour. Pour garantir sa réception, l’envoi doit impérativement s’effectuer par courrier recommandé avec accusé de réception.

À compter de la réception du dossier, l’administration dispose de deux mois pour rendre sa décision. Un silence de sa part durant ce délai vaut rejet implicite du recours. En cas de décision négative, qu’elle soit explicite ou implicite, le demandeur conserve la possibilité de saisir le tribunal administratif de Nantes dans un nouveau délai de deux mois pour porter l’affaire en justice.

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