Capago fera-t-il grimper les frais de visa pour la France ? Le consul d’Alger répond

À partir du 8 avril prochain, les Algériens souhaitant obtenir un visa pour la France devront se rendre dans les centres du nouveau prestataire Capago en Algérie, qui succède à VFS et TLS. Ce changement soulève une interrogation majeure : cette transition vers Capago entraînera-t-elle une hausse des frais de visa pour la France ?

Pour répondre aux questions les plus fréquentes sur la transition de TLS et VFS vers Capago, Bruno Clerc, consul général de France à Alger, anime une série de vidéos, publiées sur la page de l’ambassade de France en Algérie.

« Il n’y aura pas de hausse des frais standards de visa », Bruno Clerc

Dans une récente vidéo, Bruno Clerc répond à la question sur la hausse des frais de visa suite à la transition vers Capago. Dans ce sillage, le consul général de France à Alger explique que la hausse des frais standards de visa pour la France n’est pas prévue par les autorités françaises.

Cependant, le nouveau prestataire, Capago, qui prendra le relai de VFS et TLS en Algérie à partir de ce 8 avril 2025, proposera une gamme tarifaire compatible avec ses services proposés à ses clients. La liste intégrale des tarifs sera prochainement dévoilée par le centre de collecte des demandes de visa pour la France en Algérie.

Par ailleurs, le consul revient aussi sur un autre point important qui est le nombre de demandes de visa traitées. Dans ce sillage, Clerc explique que Capago s’adaptera aux volumes fixés par les consulats. Pour Alger, c’est environ 100 à 1200 dossiers qui sont traités quotidiennement. D’ailleurs, le nombre de visas accordés aux Algériens a augmenté de 20 % en 2024.

Demande de visa pour la France : quels sont les frais à payer ?

Les frais d’une demande de visa pour la France sont composés de deux éléments : des frais administratifs occasionnés par le traitement du dossier de visa, ces derniers conservés par le consulat de France, même en cas de refus de visa. Ainsi que des frais de service de 29 euros sont obligatoires pour toutes les demandes de visa pour la France.

Une fois le rendez-vous confirmé, le demandeur doit obligatoirement prépayer ces frais dans un délai de 72 heures, et ce, afin de confirmer la réservation. À défaut de paiement dans ce délai, le créneau attribué est automatiquement annulé et remis à disposition d’autres demandeurs.

Le prépaiement des frais de service peut uniquement être effectué via la plateforme sécurisée de paiement en ligne. Par ailleurs, le versement des frais de visa administratifs et de tout service additionnel auquel le demandeur pourra avoir recours sera effectué au niveau des centres de Capago le jour du rendez-vous. Un reçu sera remis automatiquement et obligatoirement au demandeur pour tout paiement effectué.

