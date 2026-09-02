Visas pour la France : Mélanie Matarese prend les commandes de Capago Algérie

Plusieurs mois après le lancement en avril 2025 de son imposant centre de dépôt à Alger, Capago International — l’organisme officiel en charge des visas pour la France — franchit une étape clé. Mélanie Matarese vient d’être officiellement nommée à la tête de la filiale algérienne. Une arrivée stratégique qui promet de redynamiser la gestion et l’expérience des demandeurs de visas à travers le pays.

Sans direction depuis son inauguration en avril 2025 à Mohammadia (Alger), le grand centre de visas subissait de vives critiques quant à sa gestion. Selon Casbah Tribune, l’arrivée d’une nouvelle responsable à sa tête doit mettre fin à cette période d’incertitude, consolider l’organisation interne et accélérer la prise en charge des dossiers consulaires.

Pour rappel, en avril 2025, le prestataire officiel Capago International a franchi une étape majeure en Algérie en ouvrant son grand centre de dépôt des demandes de visas pour la France dans le quartier de Mohammadia, à Alger. Implanté pour moderniser et centraliser le traitement des dossiers consulaires, l’organisme a progressivement étendu son réseau à travers le pays afin de structurer et de fluidifier l’accueil des usagers algériens.

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Qui est Mélanie Matarese ?

Fine connaisseuse de l’entreprise et journaliste installée en Algérie, Mélanie Matarese occupait jusqu’alors le poste de directrice de la communication de Capago Algérie, et ce, depuis la création de la filiale. Actrice clé du projet, elle a activement participé aux préparatifs de l’implantation de la structure dans le pays et au déploiement du grand centre de dépôt de Mohammadia, à Alger.

En confiant les rênes à Mélanie Matarese, Capago entend passer un cap : renforcer sa gouvernance interne et rehausser la qualité de ses prestations à l’échelle nationale.

Journaliste française établie en Algérie depuis 2006, Mélanie Matarese s’est notamment illustrée au sein du quotidien El Watan. Elle y a piloté en 2009 le lancement de l’édition week-end, dont elle a assuré la rédaction en chef jusqu’en 2016.

Une experte de la communication aux commandes

Son parcours professionnel s’appuie également sur de nombreuses collaborations avec de grands titres francophones, à l’image du Figaro, de La Tribune de Genève ou du Soir de Belgique. En parallèle, elle tenait les rênes du blog reconnu « Visa pour l’Algérie ».

Sur le plan littéraire et entrepreneurial, elle s’est associée au journaliste et écrivain Adlène Meddi. Ensemble, ils ont coécrit l’ouvrage Jours tranquilles à Alger (paru en 2016 aux éditions Riveneuve) et ont cofondé la société Les Corsaires associés.

On lui doit également l’essai Comment la France a (encore) perdu l’Algérie, paru aux Presses de la Cité.

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