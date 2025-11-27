Capago alerte : France-Visas suspendue à deux dates clés en décembre

Capago Algérie informe les demandeurs de visa pour la France qu’une opération de maintenance technique programmée du portail officiel France – Visa entraînera une interruption totale de l’accès à la plateforme à des dates précises.

La plateforme France – Visas est le portail officiel unique du gouvernement français pour toutes les demandes de visa pour entrer en France. Il s’agit de l’interface par laquelle tout demandeur étranger (hors Union européenne et espace Schengen dans certains cas) doit commencer sa démarche pour obtenir un visa de court séjour ou de long séjour.

Le prestataire chargé de la collecte des demandes de visa pour la France en Algérie est revenu dans un nouveau communiqué pour annoncer la suspension de la plateforme France-Visas à des dates précises.

La plateforme France-Visas suspendue le 3 et le 9 décembre 2025

Capago informe ses clients qu’en raison d’une opération de maintenance technique programmée, l’accès au portail France – Visas sera interrompu aux dates suivantes :

Mercredi 3 décembre 2025 de 15 h 30 à 19 h 30 ;

Mardi 9 décembre 2025 de 6 h 00 à 9 h 00.

Durant ces périodes, certains services en ligne seront momentanément sur le portail France-Visas. C’est le cas de la création et soumission d’un nouveau formulaire de demande de visa, mais aussi de la préparation et la vérification des dossiers de demande existants.

Que faire en cas de rendez-vous fixé durant cette période ?

Si votre rendez-vous est fixé pendant l’un de ces créneaux dans n’importe quel centre de Capago en Algérie (Alger, Oran, Annaba et Constantine), vous n’avez aucune démarche à effectuer. En effet, les équipes du prestataire vous contacteront directement. Par ailleurs, les demandeurs de visa concernés recevront une nouvelle heure de rendez-vous adaptée, et ce, afin de minimiser l’impact sur leur planning.

« Si des rendez-vous ont été fixés pendant les créneaux mentionnés, les demandeurs concernés, pour l’ensemble des centres Capago en Algérie, seront contactés par nos équipes et recevront une nouvelle heure de rendez-vous, adaptée à leur situation ».

Afin de garantir un accueil efficace sans attente dans les centres de Capago en Algérie une fois le site rétabli, le prestataire recommande de respecter les nouveaux horaires qui vous seront communiqués, le cas échéant.

L’obligation de rendez-vous généralisée chez Capago

Depuis le 1er novembre dernier, le centre Capago exige la prise de rendez-vous en ligne pour le dépôt de toutes les demandes de visa qui étaient auparavant exemptées de cette obligation. Cette nouvelle mesure vise à rendre le dépôt des dossiers exclusivement sur rendez-vous.

Les seules demandes qui ne sont pas concernées par cette nouvelle mesure sont celles concernant les cartes de retraités, qui conservent leurs modalités de dépôt sans rendez-vous.

Ce changement a pour but d’améliorer l’expérience client en assurant un accueil plus fluide et en réduisant considérablement le temps d’attente sur place. Capago rappelle que la réservation est gratuite et se fait uniquement en ligne.

