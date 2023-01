Capacité de remplissage du barrage de Béni Haroun à Mila atteint 75%

Après plus d’un mois de la saison hivernale marquée par des températures chaudes et un manque cruel de précipitations, depuis environ dix jours, le froid, la pluie et la neige ont fait leur grand retour, ce qui présage une diminution du stress hydrique.

A titre d’exemple, le niveau du barrage de Beni Haroun, dans la wilaya de Mila, a sensiblement augmenté après les pluies enregistrées au cours de la semaine dernière. En effet, le taux de remplissage du barrage est de 75 %, soit l’équivalent de 665 millions de m3, sur une capacité totale estimée à plus de 860 millions de m3.

Selon la même source, la quantité d’eau emmagasiné par ce barrage, en moins d’une semaine dépassait les 8 millions de m3, et qu’il ne restait que 6 mètres pour atteindre le niveau maximum.

De plus, le barrage devrait être rempli dans les prochains jours au vu des précipitations prévues par les bulletins, ce qui pourrait assurer un approvisionnement en eau pendant des années.

Début du transfert des eaux du Oued Sebaou vers le barrage de Taksebt

Le mardi 24 janvier 2023, à la faveur des importantes précipitations pluviométriques et chutes de neige enregistrées ces derniers jours dans la région, une partie du projet de transfert des eaux du Oued Sebaou vers le barrage de Taksebt, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a été mise en service.

Le wali, Djilali Doumi qui a supervisé le lancement de l’opération, a affirmé que « Cette décision a été prise à la faveur des dernières précipitations climatiques qu’a connu la wilaya dans le souci de faire bon usage des quantités de pluie qui se sont déversées sur la wilaya et de celles attendues de la fonte des neiges ».

Il précise aussi que pour l’heure, une quantité de 90.000 M3 sera transférée quotidiennement vers le barrage qui enregistre actuellement un taux de 16% de remplissage avec 28 millions de m3 d’eau.

La partie restante, d’une capacité de 180.000 m3, sera livrée en avril prochain, a fait savoir Djilali Doumi qui a indiqué que la réception totale du projet dans les délais est inscrite comme « l’une des priorités » de l’année en cours.

Un spécialiste appelle à freiner la course des eaux de pluies vers la mer pour les récupérer et les stocker

Selon Malek Abdesselam, Professeur et responsable du laboratoire des eaux de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, fait état d’une importante condensation d’eau entre le 18 et le 27 janvier2023, grâce aux pluies et neige, dans plusieurs wilayas du pays.

Selon, ce dernier le barrage Taksebt aurait gagné 1,5m et quelques millions de m3 d’eau en 8 jours.

Le Sebaou en crue avec ici 2 millions de m3 d’eau par jour au Pont de Bougie (27/1/2023 16h)

D’après ce spécialiste « On peut récupérer une partie des volumes qui rejoignent la mer pendant la saison des pluies. Mais aussi « Freiner la course des eaux vers la mer en les captant et stockant dans les oueds et par dérivation et pompage, en souterrain (alimentation des nappes souterraines) et vers des barrages limitrophes…Favoriser les prises en oued par les agriculteurs pour l’irrigation… »