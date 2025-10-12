Cap sur l’industrie automobile : ce qui se prépare entre l’Algérie et Oman

Un vent de coopération souffle sur les relations algéro-omanaises. Le ministre de l’Industrie, Yahia Bouchir, a reçu à Alger l’ambassadeur du Sultanat d’Oman, Saïf Ben Nasser Al Badaï, accompagné d’Ibrahim Ali Al Balushi, président exécutif de la société « Karwa Motors».

Au cœur des discussions, la construction d’une alliance industrielle solide. Centrée sur la fabrication de bus, de véhicules utilitaires et de poids lourds, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant.

Cette rencontre traduit la volonté commune des deux pays de donner une dimension concrète à leurs ambitions économiques, sous l’impulsion du président Abdelmadjid Tebboune et du sultan Haïtham Ben Tariq.

Bus, camions et savoir-faire : l’industrie automobile au cœur du partenariat algéro-omanais

En outre, le ministre de l’Industrie a salué la démarche de coopération initiée par le partenaire omanais. Il a rappelé que l’Algérie cherchait à bâtir une industrie nationale durable. Capable de produire localement et de répondre aux standards internationaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Recrutement DGSN : plus de 22 000 postes ouverts, âge maximal relevé… tout savoir

De son côté, la délégation omanaise a mis en avant le potentiel technologique de la société Karwa, forte d’une expertise reconnue dans la conception de véhicules destinés à différents marchés internationaux. L’entreprise a notamment exprimé sa disposition à transférer son savoir-faire en Algérie. Avec des taux d’intégration élevés et une production conforme aux normes mondiales.

Des véhicules algéro-omanais et un partenariat gagnant-gagnant

En effet, le projet, s’il se concrétise, pourrait marquer une étape importante dans la stratégie industrielle de l’Algérie. Les discussions ont notamment porté sur la production de bus, de camions de pompiers et d’autres véhicules utilitaires lourds, des segments où la demande locale et régionale reste forte.

Pour renforcer cette perspective, Karwa a invité officiellement le ministre algérien à visiter ses installations au Sultanat d’Oman. Cette visite permettra de découvrir les technologies et procédés modernes que la société compte introduire dans ses futures usines algériennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Boom économique en 2025 : la Banque mondiale confirme la tendance et salue les efforts de Tebboune

Ce rapprochement entre Alger et Mascate est un pas supplémentaire vers une coopération Sud-Sud plus équilibrée. Fondée sur l’échange de compétences, l’investissement productif et la création d’emplois qualifiés.

Enfin, en multipliant les projets conjoints, l’Algérie et Oman renforcent leur présence dans le domaine industriel tout en affirmant une même volonté. Bâtir un avenir économique fondé sur la complémentarité, l’innovation et la confiance mutuelle.