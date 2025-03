Cap sur l’export : des appareils électroménagers « Made in Algeria » exportés vers ces 03 pays

Dans un contexte marqué par une volonté affirmée de réduire sa dépendance aux hydrocarbures, l’Algérie continue de diversifier ses exportations et de renforcer sa présence sur les marchés internationaux.

Une nouvelle étape a été franchie ce mardi avec le lancement d’une opération d’exportation d’une cargaison d’appareils électroménagers fabriqués localement à destination de la Tunisie, de la Jordanie et du Yémen.

Cette initiative, qui s’inscrit dans une dynamique de promotion des produits nationaux, témoigne de la montée en puissance de l’industrie algérienne et de sa capacité à répondre aux exigences du marché international.

Le coup d’envoi de cette opération a été donné depuis le centre d’exportation du complexe Condor, situé à Bordj Bou Arreridj, en présence de plusieurs hauts responsables gouvernementaux.

Parmi eux figuraient le ministre des Transports, Saïd Sayoud, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, ainsi que le directeur général des Douanes, le général Abdelhafid Bekhouche.

L’Algérie renforce sa présence sur le marché international avec l’exportation d’appareils électroménagers

Cette cargaison, composée de plus de 7 000 unités, comprend des réfrigérateurs, des congélateurs, des climatiseurs et des machines à laver, tous estampillés « Made in Algeria ».

Cette exportation marque une étape importante dans la stratégie algérienne de diversification économique. Elle illustre la capacité du pays à produire des biens manufacturés de qualité, capables de rivaliser sur des marchés étrangers.

Pour les autorités, il s’agit également d’un signal fort envoyé aux investisseurs et aux partenaires économiques, confirmant que l’Algérie est en mesure de s’imposer comme un acteur crédible dans le secteur des équipements ménagers.

Interrogé sur les spécificités de cette opération, le directeur général adjoint du groupe Condor, Mohamed Salah Daas, a tenu à souligner la performance de l’industrie locale. Il a notamment indiqué que le taux d’intégration des climatiseurs atteignait 100 %, tandis qu’il dépasse 50 % pour les autres produits de la gamme.

Ces chiffres reflètent les progrès réalisés par l’Algérie en matière de production industrielle et de valorisation des ressources locales.

M. Daas a également révélé que la valeur des exportations du groupe pour l’année 2024 s’élève déjà à 15,2 millions de dollars, avec l’objectif d’atteindre 50 millions de dollars d’ici la fin de l’année. Une ambition qui s’appuie sur la qualité des produits et la compétitivité des prix, mais aussi sur une stratégie de conquête de nouveaux marchés, notamment en Afrique et dans la région méditerranéenne.