Cantines scolaires en Algérie : vers la création d’un Office National

Le gouvernement algérien travaille sur un projet de décret exécutif visant à créer un Office National des Cantines Scolaires (ONCS). Cette initiative, portée par le ministère de l’Intérieur, a pour ambition d’améliorer la gestion et l’organisation du service de restauration scolaire dans les écoles primaires du pays. L’objectif est de garantir une alimentation de qualité aux élèves, tout en assurant une meilleure répartition des ressources et une gestion plus efficace.

Le ministre de l’Intérieur, Ibrahim Merad, a annoncé que ce projet est actuellement en phase d’étude au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il a précisé que le texte a été enrichi grâce aux contributions des walis afin d’optimiser son efficacité lors de son application. Cette réforme vise à centraliser et harmoniser la gestion des cantines scolaires pour assurer un service plus performant et équitable, notamment dans les zones les plus défavorisées.

Actuellement, les cantines scolaires sont sous la responsabilité des municipalités, ce qui engendre des disparités dans la qualité des repas et des moyens alloués.

Certaines communes, notamment celles à faibles ressources, peinent à assurer un service régulier et de qualité aux élèves. Avec la création de l’Office National des Cantines Scolaires, l’État entend alléger cette charge pour les collectivités locales et assurer une gestion plus homogène à travers le pays.

Le futur office se chargera de financer, gérer et superviser directement la restauration scolaire. Il aura également pour mission d’améliorer l’organisation des cantines en définissant des standards alimentaires précis pour garantir des repas équilibrés et adaptés aux besoins nutritionnels des élèves.

Un encadrement renforcé pour garantir l’équité entre les élèves

L’une des principales ambitions de cette réforme est d’instaurer une égalité des chances entre tous les élèves. En créant un organisme dédié à la gestion des cantines scolaires, les autorités souhaitent uniformiser le service de restauration et garantir un accès équitable à des repas sains, quel que soit le lieu de résidence des élèves.

Le nouvel office sera responsable de l’approvisionnement des cantines en denrées alimentaires de qualité, de l’entretien et de la modernisation des infrastructures ainsi que du recrutement et de la gestion des ressources humaines impliquées dans le service de restauration scolaire. La formation du personnel sera également un enjeu clé afin d’assurer un service optimal dans toutes les cantines du pays.

En centralisant ces fonctions, le gouvernement espère réduire les inégalités et améliorer la qualité des repas servis aux élèves. Un encadrement plus strict permettra aussi de mieux contrôler l’utilisation des fonds alloués à ce secteur et d’éviter les dysfonctionnements rencontrés par certaines municipalités dans la gestion des cantines scolaires.

Un projet aux multiples avantages pour les écoles et les familles

La mise en place de l’Office National des Cantines Scolaires représente une avancée majeure en matière de prise en charge des élèves. Dans les zones rurales et les régions isolées, où les cantines scolaires rencontrent souvent des difficultés de fonctionnement, ce projet pourrait considérablement améliorer la situation.

Cette réforme devrait également avoir un impact positif sur les familles, en particulier celles aux revenus modestes. Un accès généralisé à des repas scolaires de qualité permettra de réduire les inégalités sociales et d’assurer aux enfants une alimentation équilibrée essentielle à leur croissance et à leur concentration en classe.

En garantissant un meilleur encadrement du service de restauration scolaire, l’État algérien démontre son engagement en faveur d’une éducation plus inclusive et équitable. La réussite de ce projet dépendra néanmoins des moyens mis en place pour son application et de la collaboration entre les différentes parties prenantes. Une fois mis en œuvre, l’Office National des Cantines Scolaires pourrait profondément améliorer le quotidien des élèves et offrir un cadre scolaire plus favorable à leur épanouissement et à leur réussite académique.