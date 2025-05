Cannes 2025 : Lyna Khoudri et Karim Benzema officialisent leur relation sur le tapis rouge

Main dans la main, regard complice : l’actrice franco-algérienne Lyna Khoudri et l’ex-star du Real Madrid Karim Benzema ont fait sensation vendredi soir sur les marches du Festival de Cannes. Une apparition qui confirme une rumeur persistante depuis plusieurs mois.

La Croisette n’en finit pas de surprendre. Ce vendredi 23 mai 2025, c’est un duo inattendu qui a attiré tous les regards au Festival de Cannes : Lyna Khoudri, actrice franco-algérienne multiprimée, et Karim Benzema, Ballon d’Or 2022, sont apparus main dans la main devant les objectifs, posant avec élégance et naturel. Un geste qui semble officialiser, sans un mot, une relation amoureuse jusqu’ici tenue secrète.

Les soupçons avaient émergé à la fin de l’année 2024 sur le réseau social X (anciennement Twitter), quand des internautes avaient remarqué des interactions répétées entre les deux stars.

Des « likes » appuyés de Benzema sur les publications Instagram de Khoudri avaient suffi à mettre la toile en ébullition. En décembre, la presse people espagnole s’était emparée du sujet, sans qu’aucune confirmation n’ait été donnée par les intéressés… jusqu’à cette montée des marches cannoise.

Deux trajectoires remarquables, unies dans la discrétion

Connue pour sa discrétion, Lyna Khoudri, 32 ans, n’avait jamais dévoilé d’éléments sur sa vie amoureuse. Révélée en 2019 grâce à son rôle dans Papicha, elle avait alors remporté le César du meilleur espoir féminin.

Depuis, elle s’est imposée comme une figure montante du cinéma français avec des performances saluées dans Novembre, Les Trois Mousquetaires ou Les Sauvages. Cette année, elle est à l’affiche de deux productions très attendues : Les Aigles de la République et 13 jours, 13 nuits, inspiré de faits réels en Afghanistan.

À ses côtés, Karim Benzema, 37 ans, n’a plus rien à prouver. L’ex-international français a marqué l’histoire du football avec l’Olympique Lyonnais et surtout avec le Real Madrid, où il a décroché cinq Ligues des champions. Aujourd’hui joueur au club saoudien Al-Ittihad, il poursuit sa carrière loin des projecteurs européens, tout en gardant une influence certaine dans le monde du sport.

Une nouvelle page sous les projecteurs

S’ils n’ont prononcé aucun mot sur le tapis rouge, le geste est clair : le couple semble avoir choisi Cannes, temple du glamour et de la visibilité, pour officialiser une relation longtemps restée dans l’ombre. Pour l’actrice comme pour le footballeur, cette apparition publique pourrait marquer un tournant dans leur exposition médiatique — et, peut-être, faire d’eux un nouveau duo emblématique entre cinéma et sport.

Reste à savoir si cette romance, désormais dévoilée au grand jour, fera d’eux les nouvelles coqueluches des médias français et internationaux. Pour l’instant, une chose est sûre : Lyna Khoudri et Karim Benzema viennent de signer l’un des moments les plus remarqués de ce Festival de Cannes 2025.