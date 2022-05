Cannes 2022 : deux films reviennent sur la colonisation française

Le Festival de Cannes est un festival de cinéma international se déroulant chaque année à Cannes durant douze jours, plusieurs films y sont diffusés et certains primés. C’est dans ce contexte que deux chefs-d’œuvre mettant retraçant des faits de la période coloniale française ont été programmés.

Le premier, “Harkis” de Philippe Faucon présenté à la Quinzaine des réalisateurs met en lumière le passé colonial de la France en Algérie n’hésitant pas à relater les non-dits. En effet, une sombre partie de l’histoire française est mise au devant de la scène : celle de la guerre d’Algérie; en racontant l’histoire d’Algériens qui s’étaient engagés auprès de l’armée française mais abandonnés une fois la guerre terminée.

Tout le long de cette mise en scène cinématographique, nous apercevons les espoirs de ces soldats se dissiper alors qu’ils s’accrochaient aux promesses d’un rapatriement en territoire Français et d’une protection de la part du pays pour lequel ils ont combattu.

“Tirailleurs” revient sur l’enfer des tranchés vécu par les sénégalais

A quelques d’intervalle de “Harki” était diffusé “Tirailleurs” de Mathieu Vadepied sélectionné en ouverture d’Un certain regard. Celui-ci relate l’histoire de deux sénégalais, un jeune garçon envoyé de force dans les tranchées suivi par son père lors de la première guerre mondiale en 1917 comme beaucoup d’africains qui avaient subi la guerre à leur dépend.

Omar Sy, l’acteur principal mais aussi le coproducteur de Tirailleurs est revenu avec une affirmation des plus impactantes lors de la présentation du film à Cannes en disant « On n’a pas tous la même mémoire, mais on a la même histoire. », donnant encore plus de relief aux faits historiques présentés à l’écran.