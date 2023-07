Canicule : une wilaya algérienne classée 2ᵉ ville la plus chaude au monde

Une chaleur écrasante a envahi la ville d’Adrar en Algérie, la plaçant au deuxième rang des villes les plus chaudes du monde au cours des dernières 24 heures, selon le site web international spécialisé dans les températures, Eldoradowheather.

Adrar classée 2ᵉ ville la plus chaude au monde ce 26 juillet 2023

Lors de sa dernière mise à jour, le site Eldoradowheather, spécialisé dans les analyses météorologiques, a publié la liste des villes les plus chaudes du globe, et une ville algérienne s’est hissée à la deuxième place, avec un thermomètre affichant un incroyable 49,3 ° C.

C’est Adrar qui est à la seconde place de ce classement, seule la ville de Bassora, en Irak, l’a devancée avec une température impressionnante de 50 ° C.

Cette montée impressionnante dans le classement n’est pas passée inaperçue. L’Algérie fait face à une vague de chaleur intense depuis quelques semaines, plongeant plusieurs régions dans un épisode caniculaire des plus étouffants.

En ce qui concerne la cause de ce changement climatique subit et de la vague de chaleur qui déferle sur les régions côtières de la méditerranée, les scientifiques penchent pour les émissions de gaz à effets de serre toujours plus importantes.

D’autres personnalités publiques expriment également leurs opinions à ce sujet. À l’image de la députée française Sandrine Rousseau, qui affirme que « la consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout« , faisant référence aux incendies ravageurs touchant ces régions.

Canicule en Algérie, à quand la fin ?

Des spécialistes ont par ailleurs annoncé une baisse des températures dans certaines régions du pays à partir d’hier. « Les températures dans les wilayas de l’est et du centre devraient revenir à leurs moyennes saisonnières à partir de demain », affirme Cheikh Farhat, spécialiste en météorologie.

En attendant, les autorités appellent donc la population à suivre les mises à jour de l’Office National de la Météo et à respecter les consignes de sécurité émises par les autorités.