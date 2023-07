Canicule : un citoyen de Biskra réussit à cuire un œuf au soleil (Vidéo)

Depuis quelques jours maintenant de nombreuses régions d’Algérie font face à la canicule, voire même à des températures extrêmes. Il est connu que notre pays peut parfois enregistrer des records de températures chaudes étant donné que la majorité du territoire national se compose de désert. Ces températures rendent la vie des citoyens algériens parfois pénible.

Une vidéo a attiré des milliers de vues et a fait le buzz en quelques heures sur les réseaux sociaux, qui montre un citoyen de la wilaya de Biskra, ayant réussi à faire cuire un œuf juste sous le soleil.

En effet, dans la vidéo en question on voit un citoyen de Biskra, dehors en pleine journée en affirmant qu’il va cuire un œuf au soleil dans une rue de la wilaya. Il prend une poêle, il casse l’œuf et commence à le remuer, il dit qu’il va faire une omelette en réussissant à faire cuire cet œuf sans gaz, sans feu, juste en le faisant sous le soleil. Et effectivement quelques instants ont suffi pour que l’œuf cuit sous le soleil se transforme en omelette brouillée.

2 wilayas algériennes parmi les plus chaudes au monde

Un site international spécialisé dans les relevés de température a classé deux wilayas algériennes parmi les villes les plus chaudes du monde au durant la journée du 28 juin 2023.

Selon la dernière mise à jour du site « Eldoradowheather », la wilaya d’Adrar et de Tindouf ont enregistré des températures record, tout comme 15 autres villes à travers le monde.

Adrar se positionne à la dixième place mondiale avec une température de 45,8 degrés Celsius, tandis que la wilaya de Tindouf se classe quinzième avec une température de 45,5 degrés Celsius.

Cette même liste comprend également des villes d’Arabie saoudite, du Koweït, d’Iran et du Pakistan, où certaines d’entre elles ont enregistré des températures atteignant 49 degrés Celsius.