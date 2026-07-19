Canicule : Sonelgaz lance un appel urgent aux Algériens pour éviter les coupures d’électricité

Le pôle de distribution d’Alger de la Société algérienne de l’électricité et du gaz (Sonelgaz-Distribution) a appelé les clients à rationaliser leur consommation d’énergie électrique durant la vague de chaleur que connaît le pays.

Cette démarche repose sur des écogestes simples susceptibles d’alléger la pression exercée sur le réseau national.

Appel au civisme durant les heures de pointe

Faisant suite au bulletin météo spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie prévoyant la persistance de la canicule, Sonelgaz invite l’ensemble de ses abonnés, en particulier les commerçants et les opérateurs économiques, à faire preuve de responsabilité et de civisme.

L’entreprise insiste sur la nécessité de réduire la consommation électrique, particulièrement durant la période de pic de demande, située entre 14h00 et 18h00.

🟢 À LIRE AUSSI : Fin officielle de la canicule : L’ONM annonce la date exacte de la baisse des températures

Écogestes pour la stabilisation du réseau

Pour traverser cette période de fortes chaleurs sans encombre, le pôle de distribution recommande d’adopter des comportements simples mais efficaces :

Éteindre les lumières non nécessaires à l’intérieur des commerces.

Désactiver les enseignes lumineuses et les panneaux publicitaires durant la journée.

Régler les climatiseurs sur 25 °C, température idéale pour allier confort thermique et économie d’énergie.

sur 25 °C, température idéale pour allier confort thermique et économie d’énergie. Maintenir les portes des locaux fermées lorsque la climatisation est en marche afin d’éviter les déperditions thermiques.

Le communiqué précise que le respect de ces consignes contribuera grandement à garantir la stabilité de l’alimentation en électricité et à préserver la qualité du service au profit de tous les citoyens.

🟢 À LIRE AUSSI : Panne d’électricité en pleine canicule : pourquoi plusieurs wilayas se sont retrouvées sans courant ?

Interventions rapides face aux pannes locales

Cette campagne de sensibilisation intervient alors que la hausse exceptionnelle des températures a engendré une demande sans précédent sur le réseau électrique.

Cette forte charge a causé quelques pannes localisées sur le réseau de basse tension au niveau de certains quartiers de la capitale.

Sonelgaz-Distribution a toutefois tenu à rassurer les usagers, affirmant que ses équipes techniques sont intervenues avec rapidité et efficacité pour prendre en charge ces incidents et rétablir la situation à la normale dans des délais très courts.

🟢 À LIRE AUSSI : Canicule en Algérie : face à la chaleur, le ministère du Commerce impose de nouvelles interdictions