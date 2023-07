Canicule – risques d’incendies : état d’alerte maximal décreté et mesures strictes adoptées

Dans le cadre de la prévention contre les incendies de foret, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a relevé le niveau de vigilance, de prudence et de préparation maximale, en déclarant un état d' »alerte maximale ».

À cet effet, plusieurs mesures ont été mises en place pour éviter la propagation des feux de forets, compte tenu de l’augmentation significative des températures.

Canicule : le ministère de l’Agriculture déclare un « état d’alerte maximal »

Conformément aux conditions climatiques exceptionnelles que connait le pays et aux bulletins météorologiques émis par le Centre national de météorologie, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a émis une note importante concernant le dispositif de protection des forêts.

Le communiqué souligne ainsi une série de mesures préventives, à l’image de l’interdiction formelle de faire des barbecues et d’allumer du feu à l’intérieur ou à proximité des espaces forestiers sur tout le territoire, quelles que soient les circonstances.

En ce qui concerne la production de charbon, le ministère maintient le gel des activités en raison du risque trop élevé d’incendie qu’elles représentent pour les forets. Les autorités comptent également intensifier le régime de patrouilles dans les zones sensibles et mettent à disposition des citoyens un numéro vert (1070) pour signaler tout comportement irresponsable ou à risque.

Ces mesures, selon le communiqué, s’inscrivent dans le cadre des « opérations préventives visant à veiller à la préservation de la richesse forestière et à la sécurité des personnes et des biens situés dans les milieux forestiers ou à leurs abords, engageant tous les acteurs à se mobiliser pleinement et de manière continue pendant la campagne, sous le slogan « La protection des forêts est la responsabilité de tous ».

Protection des forets : les barbecues interdits jusqu’à l’automne en Algérie

De son côté, la Direction générale des forêts a appelé la population à faire preuve de prudence et de vigilance, rappelant aux citoyens de s’éloigner complètement de tout comportement pouvant entraîner des incendies mettant en danger leur sécurité, leur bien-être et la richesse forestière. Ces mesures sont à prendre au sérieux, en particulier après les avertissements des services météorologiques concernant une hausse record des températures dans les jours à venir.

Depuis le 1 juin dernier, il est formellement interdit d’allumer du feu dans les forêts ou à proximité, quelles que soient les circonstances. Cette interdiction reste valable jusqu’au 31 octobre prochain.