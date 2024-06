Canicule, pluies, vents de sable… Quel temps prévoir en Algérie ce mercredi 19 juin ?

Les conditions météorologiques continuent de surprendre à travers le pays. La canicule persiste dans certaines régions, tandis que d’autres connaissent le retour de la pluie, des orages, et même des vents violents accompagnés de soulèvements de sable. D’ailleurs, un ciel rougeâtre, chargé de particules de sable, a enveloppé hier plusieurs wilayas du pays, créant une atmosphère particulière. Le temps devrait s’améliorer à partir de jeudi, mais il est important de connaître les prévisions météo à prévoir ! Dans cet article, découvrez ce que le temps vous réserve pour ce mercredi 19 juin 2024.

Dans les régions Nord, le bulletin météo de ce mercredi annonce un ciel souvent couvert sur l’Ouest et le Centre. Quelques pluies sont à prévoir, avec une tendance orageuse marquée dans l’extrême Ouest. Du côté des régions de l’Est, le ciel sera partiellement voilé, mais des nuages plus denses dans les zones intérieures pourraient occasionner quelques pluies éparses.

En outre, les prévisions météo de ce 19 juin font état d’un ciel couvert sur le Nord Sahara, le Sahara central et le Sud-Est. En revanche, les autres régions de notre grand Sud devraient bénéficier d’un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant quelques éclaircies bienvenues.

BMS – Météo Algérie : la canicule continue d’affecter ces wilayas !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un nouveau bulletin météorologique spécial (BMS), plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange “canicule”. Les wilayas concernées sont Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Adrar, le Sud de Timimoun et l’Ouest de Tamanrasset. Selon cette alerte de niveau 2, les températures maximales atteindront, et pourront même dépasser, les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 34 et 38 °C. Cette alerte à la vigilance restera en vigueur ce mercredi 19 juin 2024.

En plus de la canicule, d’autres phénomènes météorologiques risquent de persister aujourd’hui. Des pluies, des orages et des vents violents sont attendus dans plusieurs régions. L’ONM a ainsi placé en vigilance jaune pour des risques de “pluie” et d'”orage” plusieurs wilayas à l’instar d’Alger, Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Tipaza, Tissemsilt, M’sila, Tiaret, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Chlef, Djelfa, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Saïda, Boumerdès, Bouira et Blida.

Par ailleurs, des vents de sable et des vents violents pourraient également affecter les wilayas de Laghouat, El Bayadh et Naâma. Face à ces conditions extrêmes, la prudence est de mise. Il est crucial de rester vigilant et de surveiller l’évolution des conditions météorologiques en consultant les dernières mises à jour de Météo Algérie.