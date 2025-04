Canicule, pluies, orages, vents violents… : quelles sont les prévisions météo pour ce week-end ?

Le week-end s’annonce contrasté sur l’ensemble du territoire national. Si beaucoup espéraient profiter de ce moment tant attendu pour se détendre en plein air, les prévisions météorologiques invitent plutôt à la vigilance. Selon les dernières annonces de l’Office National de la Météorologie (ONM), plusieurs régions du pays devront composer avec des conditions climatiques instables, allant de la chaleur accablante aux épisodes orageux, sans oublier les vents de sable.

Ce vendredi 11 avril, les températures connaissent une nette hausse, notamment dans l’ouest du pays. Les wilayas de Mascara, Mostaganem, Relizane, Chlef, Aïn Defla et Tipaza sont ainsi placées en vigilance jaune pour canicule. Ce pic de chaleur marque un avant-goût de l’été et pourrait rendre les journées particulièrement éprouvantes pour les habitants de ces régions.

Mais ce n’est pas tout. Alors que certains transpireront sous un soleil de plomb, d’autres devront faire face à des averses parfois orageuses. Cette alerte météo de niveau 1 concerne les wilayas de Tindouf, Béni Abbès et Béchar, annonçant des épisodes pluvieux accompagnés d’orages.

Par ailleurs, l’ONM signale également la présence de vents violents et de vents de sable sur plusieurs autres régions du sud-ouest. Les wilayas de Sidi Bel Abbès, Nâama, Saïda, El Bayadh ainsi que Béni Abbès sont concernées par une alerte météo de couleur jaune. Ces vents pourraient réduire la visibilité sur les routes et compliquer les déplacements.

Face à cette météo capricieuse, il reste essentiel de suivre de près les bulletins de Météo Algérie. Reporter certaines activités en extérieur ou s’y préparer convenablement peut faire toute la différence.

Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir ce vendredi ?

Le week-end commence donc sous le signe de la diversité climatique. Que vous soyez sous le soleil brûlant ou les nuages menaçants, la prudence reste de mise pour profiter pleinement de ces deux jours de repos. Ainsi, la journée de ce vendredi s’annonce globalement nuageuse sur une large partie du territoire, avec des nuances notables selon les régions.

À l’ouest du pays, les habitants devront composer avec un ciel couvert et quelques averses locales, qui pourraient ponctuer la matinée ou la fin de journée, apportant une atmosphère plus fraîche et humide.

Du côté du centre et de l’est, un voile nuageux dominera le ciel. Ce type de couverture nuageuse, souvent léger, peut tamiser la lumière du soleil sans pour autant entraîner de précipitations. Les températures resteront donc agréables, mais le ciel ne promet pas un franc soleil.

Plus au sud, les régions sahariennes se partageront deux ambiances. Sur les zones du nord Sahara, du Sahara central ainsi que du Sahara occidental, les prévisions annoncent également un ciel voilé, laissant passer quelques rayons sans toutefois permettre un ensoleillement plein.

En revanche, les habitants de l’extrême sud profiteront d’une journée ensoleillée et dégagée. Le ciel bleu s’y installera durablement, offrant des conditions idéales pour les activités en plein air, à condition de se protéger de la chaleur.