Canicule persistante en Algérie : quelles sont les wilayas placées en vigilance ce 28 juillet ?

La journée commence sous un ciel relativement clément sur l’ensemble du territoire national, mais avec la persistance de la canicule dans certaines régions. Après un week-end marqué par quelques passages nuageux, la stabilité revient peu à peu. Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), les conditions météo s’annoncent généralement stables sur le nord et le nord Sahara, avec un ciel dégagé à peu voilé.

Cependant, le tableau change radicalement en descendant vers le sud. L’instabilité persiste sur plusieurs régions sahariennes. Le Sahara central ainsi que l’extrême sud connaîtront un ciel partiellement voilé, accompagné de nuages parfois porteurs d’orages. Des averses orageuses pourraient en effet survenir en cours de journée, notamment à In Guezzam, placée en vigilance jaune par Météo Algérie pour « pluie » et « orage ».

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune prévue dans ces régions !

En parallèle, la canicule continue de sévir dans trois wilayas du sud. L’ONM maintient son alerte de niveau 1 pour In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, où les températures devraient rester élevées ce lundi. Ces conditions extrêmes exigent la plus grande prudence, notamment pour les personnes vulnérables et celles travaillant à l’extérieur.

De plus, Météo Algérie a aussi annoncé la persistance d’une vague de chaleur sur les côtes de l’est du pays. Cette alerte météo pour canicule concerne particulièrement les régions côtières d’El Kala, Annaba, Skikda, Jijel et Bejaia.

En résumé, si le nord bénéficie d’un temps calme et agréable, le sud du pays reste sous la menace d’un double phénomène, chaleur intense et orages localisés. La vigilance reste donc de mise, en particulier dans les zones concernées par les alertes de Météo Algérie.

Un rendez-vous céleste à ne pas manquer : la Lune et Mars se rapprochent ce lundi soir

Le ciel algérien réserve un beau moment aux passionnés d’astronomie et aux curieux. Ce lundi 28 juillet 2025, à partir de 20h30 (heure locale), un phénomène rare et fascinant se produira dans le ciel du soir, à savoir un rapprochement apparent entre la Lune et la planète Mars. Un ballet cosmique que l’on pourra admirer à l’œil nu, pour peu que les conditions d’observation soient réunies.

À cette heure, juste après le coucher du Soleil, la Lune s’approchera visiblement de Mars dans le ciel occidental. Les deux astres se retrouveront séparés d’environ 2 degrés topocentriques, soit l’équivalent de la largeur de quatre Pleines Lunes. Leur conjonction s’observera à une altitude d’environ 20 degrés au-dessus de l’horizon ouest, offrant un spectacle céleste remarquable, surtout pour ceux qui auront la chance de se trouver loin de la pollution lumineuse.

Pour profiter pleinement de ce moment d’exception, il suffit de lever les yeux en direction de l’ouest, dans un endroit dégagé et à l’abri des éclairages artificiels. Aucun instrument n’est nécessaire, le phénomène sera visible à l’œil nu. Toutefois, une paire de jumelles ou un petit télescope peut enrichir l’expérience en révélant davantage de détails sur les deux astres.