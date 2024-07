Canicule persistante en Algérie ce 9 juillet : alerte orange de niveau 2 dans ces wilayas

La canicule continue de frapper de plein fouet différentes régions du pays, avec des températures sous l’ombre frôlant les 49 °C. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis deux nouveaux bulletins météo spéciaux (BMS), plaçant en alerte à la vigilance pour des risques de “canicule” plusieurs wilayas de l’Algérie.

La première alerte de Météo Algérie concerne les wilayas de Djelfa, M’Sila et l’Ouest de Batna. Les températures maximales y oscilleront entre 44 et 46 °C, tandis que les minimales se situeront entre 28 et 32 °C. Ce BMS restera en vigueur ce mardi 9 juillet et s’étendra jusqu’au jeudi 11 juillet.

Le second BMS de l’ONM place en vigilance orange les wilayas d’Adrar, In Salah et le Sud de Timimoun. Les températures maximales y atteindront les 49 °C, avec des minimales variant entre 34 et 38 °C. En cours depuis hier, cette alerte de niveau 2 restera valide jusqu’à mercredi.

En outre, Météo Algérie prévoit un temps chaud, voire caniculaire, de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, le Nord Sahara et le Sud des Oasis. La même tendance sera également observée sur les hauts plateaux du Centre, a encore précisé la même source.

Alertes orages, pluies, vents de sable… Quelles sont les prévisions météo en Algérie ce 9 juillet ?

Le bulletin météo de ce mardi 9 juillet prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. L’après-midi et la soirée verront le développement de quelques foyers orageux, particulièrement sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant engendrer quelques pluies locales, surtout sur les Aurès.

Concernant les régions sahariennes, l’ONM annonce un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Cependant, l’après-midi et la soirée pourraient voir le développement de quelques cellules orageuses le long de la frontière algéro-malienne et de l’extrême Sud vers le Hoggar, provoquant quelques pluies par endroits.

Hormis la chaleur intense, d’autres phénomènes météorologiques marqueront les prévisions de ce mardi. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs alertes de vigilance jaune pour “pluie” et “orage” concernant les wilayas de In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Tebessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma et Constantine.

En outre, des vents de sable pourraient également souffler aujourd’hui, particulièrement dans les wilayas de Illizi, In Salah, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.