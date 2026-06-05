Canicule ou orages ? Le bulletin météo complet pour ce week-end et le 1er jour du BAC en Algérie

Alors que le littoral algérien profite d’un soleil estival, le sud du pays s’apprête à affronter des orages violents dès cet après-midi. Mais la véritable inquiétude des familles se porte sur la semaine prochaine, car des milliers de lycéens passeront le BAC 2026. Entre chaleurs accablantes frôlant et remontée des orages vers le Nord, voici à quoi doivent se préparer les candidats pour cette semaine décisive.

Depuis le 1er juin, la chaleur s’est installée durablement sur une grande partie du territoire. Les familles affluent vers les plages pour souffler. Pourtant, pendant que le littoral grille sous le soleil, l’extrême sud du pays vit une tout autre réalité : des pluies orageuses sont attendues dès cet après-midi. Voici le bulletin météo complet de ce vendredi 5 juin 2026, avec les prévisions pour le week-end et les jours du BAC 2026.

Selon un bulletin de vigilance météorologique émis par l’Office national de la météorologie, des précipitations orageuses, localement importantes, sont à prévoir dans trois wilayas du sud à partir de cet après-midi. La fenêtre de risque s’étend de 15h00 à 21h00. Les wilayas placées sous surveillance sont :

Tamanrasset

In Guezzam

Bordj Badji Mokhtar

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Prévisions météo en Algérie : les températures pour ce week-end

Sur les régions côtières et l’intérieur nord, le thermomètre affichera entre 30 et 37 °C en journée. Les minimales nocturnes, elles, resteront douces, oscillant entre 18 et 20 °C. Rien d’alarmant, mais suffisamment chaud pour justifier la ruée vers les plages.

Au Sahara, la situation est bien plus intense. Les températures diurnes varieront entre 30 et 48 °C selon les zones. Dans le sud profond, le mercure ne descend guère en dessous de 25 à 30 °C, même la nuit. Des villes comme In Guezzam ou Bordj Badji Mokhtar ont déjà figuré parmi les points les plus chauds de la planète ces dernières semaines, avec des pics frôlant les 46 °C.

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BAC 2026 : Quel temps pour les jours d’examen ?

Des milliers de lycéens s’apprêtent à passer l’une des épreuves les plus importantes de leur scolarité. Connaître les prévisions météo du BAC 2026 fait partie de la préparation. Voici ce qu’indiquent les modèles numériques à ce stade.

Dès vendredi après-midi, des cellules orageuses se forment dans l’extrême sud. Elles s’intensifieront entre samedi soir et dimanche. L’axe le plus exposé relie Béni Abbès, Adrar, Timimoun, In Salah, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et Illizi. Des précipitations relativement importantes sont attendues sur cet ensemble de wilayas sahariennes.

Dimanche, les perturbations remonteront vers le nord. Des pluies orageuses sont prévues dans plusieurs wilayas du Tell et des hauts plateaux, notamment Constantine, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Guelma, Souk Ahras, Médéa, Saïda et Tiaret.

Pour les candidats des régions septentrionales, les conditions resteront chaudes sans être caniculaires. Entre 30 et 37 °C samedi et dimanche. Les nuits, plus fraîches (18-20 °C), offriront un peu de répit pour les dernières révisions. Dans le sud, la chaleur restera omniprésente. Entre 25 et 48 °C selon les wilayas.

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