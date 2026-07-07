Canicule, orages et vents de sable… les alertes météo en Algérie pour ce mercredi 8 juillet

Alors qu’une canicule écrasante va frapper plusieurs wilayas du nord du pays, le sud se prépare à affronter de violents orages et des tempêtes de sable réduisant la visibilité à néant. Face à ces conditions extrêmes, l’Office national de la météorologie (ONM) lance plusieurs alertes de vigilance. Voici les zones où il faudra redoubler de prudence aujourd’hui.

Ce mercredi 8 juillet, les conditions météorologiques s’annoncent particulièrement contrastées en Algérie. Alors qu’une vague de chaleur gagnera une grande partie du nord du pays, plusieurs régions continueront de faire face à une météo instable, marquée par des pluies orageuses, des orages et des vents violents accompagnés de tempêtes de sable. Face à cette situation, l’Office national de la météorologie (ONM) a publié plusieurs bulletins de vigilance. Voici les principales prévisions pour cette journée.

Vigilance jaune « canicule » : voici les wilayas concernées

Les services de l’ONM mettent en garde contre une hausse sensible des températures qui touchera de nombreuses wilayas du nord. Cette vague de chaleur concernera El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipasa, Chlef, Aïn Defla, Mostaganem, Relizane, Oran et Aïn Témouchent, où le mercure grimpera à des niveaux élevés en pleine journée.

Dans le même temps, l’instabilité persistera dans d’autres régions du pays. Des pluies orageuses sont attendues dans les wilayas d’Illizi, Djanet et Tamanrasset, tandis que des orages pourraient également concerner In Guezzam. Les services météorologiques signalent en outre des vents forts sur In Salah ainsi que des tempêtes de sable dans les wilayas d’In Salah, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, où les conditions de circulation pourraient être fortement dégradées en raison de la baisse de visibilité.

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Pluies orageuses et vents de sable : quelles sont les régions en alerte ?

Pour ce mercredi 8 juillet, les services météorologiques prévoient le maintien d’une météo agitée dans plusieurs régions du Grand Sud. Des pluies sont à prévoir dans les wilayas d’Illizi, Djanet et Tamanrasset.

Le risque d’orages concernera également Illizi, Djanet, Tamanrasset ainsi qu‘In Guezzam, où une dégradation des conditions météorologiques se profilera au fil de la journée.

Des vents forts souffleront sur la wilaya d’In Salah, tandis que des tempêtes de sable affecteront In Salah, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Les services météorologiques appellent les habitants de ces régions à faire preuve de vigilance, notamment lors des déplacements. Les orages pourraient s’accompagner de fortes averses localisées, tandis que les vents et les soulèvements de sable risquent de réduire sensiblement la visibilité sur plusieurs axes routiers du Sahara.

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