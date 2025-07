Canicule, orages et mer agitée : voici les prévisions météo en Algérie pour ce vendredi 25 juillet

Ce vendredi 25 juillet 2025, un temps instable continue de dominer les prévisions météo en Algérie. Alors que la canicule frappe de plein fouet plusieurs régions du sud, des pluies et des orages menacent de perturber d’autres wilayas, notamment au nord et au centre du pays. À cela s’ajoutent des conditions maritimes agitées sur l’ensemble du littoral.

Dans son dernier bulletin météorologique spécial, l’Office National de la Météorologie (ONM) place le sud de Biskra, le nord d’El Oued et El M’Ghair en vigilance orange “canicule”. Le mercure grimpera jusqu’à 49 °C dans ces régions, sous un soleil de plomb et un air chaud écrasant.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger, Béjaïa, Tizi Ouzou… l’Algérie lutte contre une vague d’incendies dans 9 wilayas

La chaleur intense ne s’arrête pas là. D’autres wilayas s’apprêtent à vivre une journée étouffante, avec des températures dépassant les seuils saisonniers. Cette alerte concerne les wilayas de Batna, M’Sila, Touggourt, Ouargla, In Salah, Timimoun et Adrar.

Alerte météo en Algérie : mer agitée sur le littoral !

Les conditions en mer s’annoncent tout aussi mouvementées. De Marsa Ben M’hidi à Tenès, la mer sera perturbée, avant de devenir agitée en soirée puis peu agitée durant la nuit. Entre Tenès et Jijel, les prévisions annoncent une mer agitée, avec une atténuation progressive jusqu’à un état peu agité à agité durant la nuit.

La situation se montre plus instable encore entre Tenès et Dellys, où la mer sera agitée à forte dès la matinée. De Jijel à El Kala, le calme reviendra progressivement : la mer restera généralement agitée, mais deviendra peu agitée entre Skikda et El Kala au fil de la matinée.

Les vents souffleront du nord-est sur l’ensemble de la bande côtière, renforçant le ressenti en mer et risquant de compliquer la navigation de plaisance ou de pêche artisanale. La prudence reste donc de mise.

Orages et pluies sur plusieurs régions : vigilance jaune en vigueur

En parallèle, les services de Météo Algérie placent un grand nombre de wilayas en vigilance jaune pour risques de pluie et d’orage. Cette alerte concerne à la fois des régions du nord, du centre, et même du sud du pays.

Cette alerte concerne les wilayas suivantes : Chlef, Tipaza, Aïn Defla, Blida, Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif, Jijel, Skikda, Bordj Bou Arréridj, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, M’Sila, Djelfa, Tiaret et Laghouat.

🟢 À LIRE AUSSI : Solaire et Hydrogène vert : l’Algérie passe au concret avec l’Allemagne

En outre, cette alerte à la vigilance concerne aussi les wilayas d’El Bayadh, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, El Meniaa, Timimoun, In Salah, Adrar, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam figurent également sur la liste.

Ainsi, face à ce cocktail météo instable, les autorités appellent à la prudence. Canicule, orages, vents et mer agitée se conjuguent pour rendre cette journée particulièrement délicate, tant en milieu urbain qu’en zone rurale ou côtière. Il est donc important de suivre régulièrement les bulletins de Météo Algérie, d’éviter les déplacements non essentiels et d’adapter ses activités en fonction des conditions annoncées.