Canicule, orages et mer agitée : Météo Algérie alerte sur des conditions perturbées ce 30 juillet

Ce mercredi 30 juillet 2025, plusieurs régions du pays restent sous l’effet d’un temps instable et potentiellement dangereux. Météo Algérie a émis une nouvelle alerte signalant la persistance d’une vague de chaleur intense dans certaines wilayas du sud, accompagnée d’orages localement forts, tandis que des vents violents et de fortes vagues menacent les régions côtières.

Les températures caniculaires continuent de frapper les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, In Salah et Tindouf. Dans ces régions sahariennes, le mercure reste élevé et dépasse par endroits les 46 °C, rendant les conditions de vie particulièrement éprouvantes. Les autorités appellent les habitants à limiter leurs déplacements durant les heures les plus chaudes de la journée et à bien s’hydrater.

Vents violents et vagues dangereuses à prévoir dans ces régions !

En outre, des vents forts balayent les côtes nord du pays, notamment à Alger, Tipaza, Chlef et Mostaganem. Ces bourrasques renforcent l’état de la mer, déjà fortement agité. Météo Algérie a d’ailleurs émis une alerte spéciale concernant le littoral, où des vagues allant jusqu’à 2,5 mètres sont à prévoir. L’avis reste en vigueur jusqu’à 18h ce mercredi. Les plaisanciers, pêcheurs et baigneurs sont invités à faire preuve d’une extrême prudence.

Par ailleurs, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir que les wilayas de Batna, Khenchela et Tébessa devraient quant à elles connaître des épisodes orageux, parfois accompagnés de rafales de vent et de précipitations modérées à localement fortes.

En somme…

Le nord du pays bénéficie d’un ciel globalement dégagé, bien que quelques voiles nuageux puissent ponctuer l’atmosphère ici et là. En revanche, le sud présente un tableau météorologique plus contrasté, avec un ciel voilé et un amoncellement nuageux plus important sur le Sahara central et l’extrême sud.

Face à cette météo capricieuse, l’ONM recommande de rester attentif aux prochaines mises à jour. Les conditions climatiques perturbées de ce mercredi rappellent, une fois de plus, l’importance de suivre les consignes de sécurité et de consulter régulièrement les bulletins officiels.

Que prévoit l’Algérie pour faire face aux changements climatique ?

Face aux effets croissants du changement climatique, qui frappent de plein fouet la région méditerranéenne, l’Algérie déploie une stratégie résolue pour préserver ses ressources en eau et sécuriser l’approvisionnement de sa population.

Dans un message transmis ce lundi à Addis-Abeba à l’occasion des travaux du 2ᵉ Bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4), le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fait savoir que cette stratégie repose sur trois piliers majeurs.

Le premier consiste à transférer l’eau des régions excédentaires en précipitations vers les zones structurellement déficitaires. Ces grands transferts visent à rééquilibrer la disponibilité en eau à l’échelle du territoire national, particulièrement dans les zones fortement peuplées ou à fort potentiel agricole.

Le second axe s’articule autour de l’augmentation de la capacité de stockage grâce à la construction de nouveaux barrages. Cette démarche permettra de mieux exploiter les eaux pluviales, tout en renforçant la résilience du pays face aux périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes.

Enfin, le troisième levier repose sur la mobilisation des ressources en eau non conventionnelles. Le chef de l’État a notamment annoncé la mise en service, en 2025, de cinq stations de dessalement d’eau de mer, capables de produire à elles seules 1,5 million de mètres cubes par jour.

Une avancée stratégique qui traduit la volonté de l’Algérie de diversifier ses sources d’approvisionnement en eau potable tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des aléas climatiques.