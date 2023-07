CANICULE : nouveau pic de consommation d’électricité ce 18 juillet (Sonelgaz)

La consommation nationale d’électricité en Algérie a atteint un nouveau pic historique de 18476 mégawatts, a annoncé Khalil Hedna, porte-parole du groupe Sonelgaz. Ce pic, est le quatrième de cet été, est principalement dû aux fortes chaleurs qui sévissent dans plusieurs régions du pays.

En effet, les températures élevées enregistrées dans plusieurs régions d’Algérie ont entraîné une augmentation significative de la demande en électricité. En effet, les habitants ont besoin de climatiser leurs habitations pour faire face à ces conditions météorologiques extrêmes. Cette situation a conduit à un nouveau pic historique de 18476 mégawatts, dépassant ainsi les records précédents.

Malgré cette demande exceptionnelle en électricité, Sonelgaz a réussi à maintenir une distribution stable et sans perturbation. Cela est le résultat des investissements réalisés par la société dans les structures et les installations énergétiques, notamment dans la production, le transport et la distribution de l’électricité. Grâce à ces investissements, Sonelgaz a pu faire face à cette vague de chaleur et garantir un approvisionnement continu en électricité à tous les utilisateurs.

Quel est le niveau de consommation d’électricité atteint la semaine dernière ?

Les 9, 10 et 11 juillet des records de consommation électrique consécutive avaient aussi été enregistrés en raison de la canicule quj avait touché plusieurs wilayas du pays.

En effet, la consommation nationale d’électricité avait atteint un nouveau sommet, le mardi 11 juillet 2023, durant l’après-midi. Selon Khalil Hedna, porte-parole du groupe Sonelgaz, la demande en électricité a continué d’augmenter en raison de la vague de chaleur qui sévit à travers le pays.

La demande en électricité a atteint un nouveau record, avec une puissance appelée sur le réseau de 18 377 mégawatts enregistrée à 14h19 le mardi 11 juillet 2023. Cette augmentation considérable de la consommation a un lien direct avec les températures caniculaires qui persistent sur l’ensemble du territoire national, selon les informations fournies par Sonelgaz.

Ce record de consommation électrique faisait suite à ceux enregistrés les 9 et 10 juillet 2023, où la demande avait atteint un pic de 17 508 et 17 905 mégawatts. Ces chiffres témoignent d’une tendance constante à la hausse de la consommation d’électricité dans le pays.