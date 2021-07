Canicule : les températures dépasseront 49° sur plusieurs wilayas

Une chaleur caniculaire avec des températures dépassant localement 49 Celsius affectera plusieurs wilayas du Sud du pays à partir de ce jeudi, alerte un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

La vague de chaleur dont la température dépassera localement 49 Celsius concernera les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun, In Salah, Ouargla, Menia et Touggourt, précise la même source, ajoutant que la validité de cette canicule d’un niveau de vigilance orange, s’étalera de jeudi à 16h00 au vendredi à 00 h00.

La même source ajoute que ce phénomène caniculaire touchera également la wilaya de M’sila et l’Ouest de la wilaya de Batna, où la température dépassera les 44 Celsius, soulignant que la validité du phénomène s’étalera de jeudi à 06h00 au vendredi à 21h00.

Baisse des températures dans les régions Centre-nord et Est

Les régions côtières et Centre Est du pays devront connaitre dès aujourd’hui jeudi une baisse des températures causée par un léger changement des masses d’air, selon les prévisions de l’Office national de la météorologie (ONM).

Les services de la météorologie prévoient « une baisse légère » des températures maximales, notamment dans les régions Est du pays en atteignant 28 , de même pour les régions de l’intérieur du pays où le mercure oscillera entre 34 et 35C, au niveau des wilayas de M’sila, Batna et Oum El Bouaghi, et 28C uniquement à Guelma.

Il fera également moins chaud dans certaines régions du Centre, à savoir Alger et Boumerdes, où la température atteindra 28C,