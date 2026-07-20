Canicule : Les 9 profils les plus menacés selon le ministère de la Santé

Face à la vague de chaleur record qui frappe l’Algérie, le ministère de la Santé appelle les citoyens à la plus grande vigilance.

Dans un communiqué officiel, les autorités sanitaires préviennent que cette hausse sans précédent des températures représente une menace réelle pour la santé publique, en particulier pour les franges les plus fragiles de la population.

Le ministère rappelle qu’une vague de chaleur se définit par des températures exceptionnelles dépassant les 35°C en journée et maintenant un seuil minimal de 20°C la nuit, et ce, plusieurs jours consécutifs.

Ce phénomène soumet l’organisme à un stress intense, augmentant considérablement le risque de complications médicales graves.

Qui sont les 9 profils ciblés par l’alerte sanitaire ?

Le ministère de la Santé rappelle que la chaleur ne frappe pas tout le monde avec la même intensité. Neuf profils bien précis sont jugés particulièrement vulnérables face aux complications médicales graves :

En première ligne, les autorités citent les seniors ainsi que les nourrissons et les enfants en bas âge, dont l’organisme régule beaucoup plus difficilement la température interne. Les femmes enceintes font également partie de ces groupes prioritaires nécessitant une protection accrue.

Le risque est tout aussi critique pour les malades chroniques, en particulier les personnes souffrant de pathologies cardiaques, de diabète ou d’insuffisance respiratoire.

À leurs côtés, les patients sous traitement médical (dont les médicaments altèrent la capacité du corps à transpirer) et les personnes souffrant de troubles psychiatriques requièrent une surveillance constante.

Enfin, l’alerte cible l’environnement et l’activité : les travailleurs en extérieur et les sportifs, exposés de plein fouet aux heures critiques.

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Le ministère inclut également les résidents de logements mal isolés, où l’absence de fraîcheur ne permet aucune récupération, même durant la nuit.

Coup de chaleur : les signaux d’alarme et premiers secours

Les autorités mettent en garde contre les symptômes du coup de chaleur, qui doivent impérativement alerter. Les manifestations cliniques incluent une fatigue extrême, une forte fièvre, des nausées ou vomissements, des vertiges, une vision floue et des maux de tête violents.

Dans les cas les plus critiques, la situation peut évoluer vers des convulsions ou une perte de connaissance.

Si ces signes apparaissent, il convient de déplacer immédiatement la victime vers un endroit frais et ombragé, de l’asperger d’eau tout en l’éventant, et de lui faire boire de petites quantités d’eau en évitant l’eau glacée.

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La victime doit ensuite être évacuée sans délai vers la structure sanitaire la plus proche pour y recevoir les soins nécessaires.

Guide de prévention : les gestes à adopter

Pour traverser cette période critique en toute sécurité, le ministère de la Santé insiste sur le respect strict des consignes de prévention.

Au sein des foyers, il est recommandé de fermer les volets, rideaux et fenêtres exposés au soleil durant les heures de pointe, tout en limitant l’utilisation des appareils électroménagers générateurs de chaleur.

À l’extérieur, il convient d’éviter de sortir entre 11h00 et 16h00, sauf obligation absolue, et de privilégier systématiquement l’ombre tout en suspendant toute activité physique intense en plein air.

L’hydratation reste le pilier de la prévention : il faut boire entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour, même sans ressentir la soif, tout en évitant les boissons trop sucrées ou caféinées, et ne pas hésiter à se rafraîchir le corps et le visage plusieurs fois par jour.