Canicule : l’émouvante vidéo du pigeon qui cherche à s’abreuver et trouve de l’aide

La vague de canicule que l’Algérie connaît en ce mois de juillet n’affecte pas que les êtres humains. Les animaux et autres êtres vivants ne sont pas à l’abri des ravages de cette forte chaleur que nous traversons.

Ainsi, dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, un homme a prêté main forte à un pigeon souffrant des conséquences de la vague de canicule.







Poussé par le besoin de s’abreuver et de s’hydrater, le pigeon a n’a pas cessé de boire l’eau et a même sollicité l’homme de lui verser une quantité supplémentaire sur son corps, histoire d’attiédir sa température. De quoi lui redonner de l’énergie pour reprendre son vol de plus belle. Cette scène d’humanité a fait le tour de la toile en Algérie.

Canicule en Algérie : des citoyens lancent une invitation louable à l’aide des animaux

Conscients des conséquences de cette vague de canicule sur les animaux qui partagent l’espace urbain avec nous, des internautes ont lancé une initiative louable qui vise à atténuer les ravages de cette chaleur.

En effet, sur la toile, de plus en plus d’internautes multiplient le rappel suivant, « Chaque début d’été et tout au long de l’été, chaque foyer veille à laisser des seaux, des bassines et autres à l’entrée de la maison, au milieu des champs, des jardins, des routes, des terrasses, balcons, fenêtres. » lit-on.

Le message ajoute, « Il y a des créatures qui meurent chaque jour de soif faute de notre égoïsme urbain. C’est un devoir envers ces espèces qui partagent notre écosystème. N’hésitez pas à laisser un peu d’eau dans/sur vos jardins, terrasses, balcons, fenêtres ».