Canicule jusqu’à 46 °C ce week-end : une vague de chaleur s’installe dans une vingtaine de wilayas

Le thermomètre s’emballe. Une vague de chaleur d’une intensité peu commune s’installe sur une large partie du nord du pays et devrait s’y maintenir jusqu’à dimanche, selon les services météorologiques.

Dans un bulletin météorologique spécial classé au niveau orange, l’Office national de météorologie annonce une canicule particulièrement sévère sur les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les maximales y grimperont entre 40 et 42 °C, avec des pointes locales susceptibles d’atteindre, voire de dépasser, les 43 à 45 °C. Même la nuit n’apportera guère de répit : les minimales resteront comprises entre 25 et 30 °C.

Plus au centre et à l’est du pays, l’alerte concerne également Médéa, Djelfa, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila, Mila, Constantine, Guelma, ainsi que l’ouest de la wilaya de Batna. Là, les températures maximales devraient osciller entre 44 et 45 °C, tandis que les minimales varieront entre 26 et 32 °C, une amplitude qui laisse peu de chance de fraîcheur, même aux premières heures du jour.

C’est toutefois à l’ouest que la chaleur devrait se montrer la plus redoutable. Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Chlef, Relizane et Mascara pourraient voir le mercure grimper jusqu’à 44 à 45 °C, avec des pointes locales dépassant potentiellement les 46 °C. Les minimales, elles, resteront élevées, entre 26 et 32°C.

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Vague de chaleur en Algérie : le ministère de l’Intérieur appelle à la vigilance

Face à l’ampleur de l’épisode, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a lancé un appel à la prudence, invitant les citoyens à respecter scrupuleusement les consignes de prévention.

Premier réflexe recommandé : éviter toute exposition directe au soleil, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques, qui sont les plus vulnérables face aux fortes chaleurs. Le ministère insiste aussi sur l’hydratation : boire de l’eau régulièrement, sans attendre d’en ressentir le besoin.

Les déplacements, quant à eux, devraient être limités durant les heures les plus chaudes de la journée. Lorsqu’une sortie est incontournable, il est important de privilégier des vêtements légers et clairs, mais aussi de porter un chapeau ou un couvre-chef pour se protéger du soleil.

Autre rappel, non négociable : celui de ne jamais laisser un enfant seul dans un véhicule, même quelques minutes seulement. Les efforts physiques intenses sont également à proscrire tant que durera l’épisode caniculaire.

Le ministère met par ailleurs en garde contre la baignade dans les barrages, les retenues d’eau et les plans d’eau non aménagés, tout comme la fréquentation des plages où la baignade est interdite. Un message de prudence s’adresse également à ceux qui se rendent dans les espaces forestiers, invités à adopter un comportement responsable pour éviter tout départ de feu, le risque étant accru par la sécheresse et la chaleur.

En cas de danger ou de situation d’urgence, les citoyens doivent composer le numéro vert 1021 ou le 14, en précisant la nature du danger et la localisation exacte, afin de permettre une intervention rapide des secours.

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