Canicule, incendies : « Code Rouge pour l’Humanité », alerte l’ONU

L’Algérie, comme tous les pays du monde, fait face, de plus en plus, à l’impact du réchauffement climatique. Une menace qui devient de plus en plus prise au sérieux à travers le monde, mais qui reste, hélas, un problème très loin de d’être résolu. Les choses vont même de mal en pis, c’est en tout cas ce qu’indique un rapport très attendu de l’ONU, qui a clairement signalé qu’il s’agit là d’un « Code Rouge pour l’Humanité ».

Il s’agit d’un rapport qui a été publié il y trois jours. Des experts des Nations Unies, specialistes dans les questions liées au réchauffement climatiques, ont conclu que la perte totale de contrôle de notre planète est « dangereusement proche », et que les humains en sont les principaux responsables.

Le secrétaire général de l’ONU a déclaré que ce rapport doit être considéré comme étant un « code rouge pour l’humanité », et que, désormais, « les sonneries d’alarme sont assourdissantes ». « Ce rapport doit sonner le glas du charbon et des combustibles fossiles, avant qu’ils ne détruisent notre planète », a-t-il également ajouté, à l’aube la conférence sur le climat COP26 qui se tiendra en Écosse.

Augmentation du nombre des catastrophes naturelles

L’importance de ce rapport réside dans le fait qu’il expose le tableau le plus complet à ce jour sur la façon dont le changement climatique modifie notre planète. Selon ce document, la température moyenne de la planète devrait franchir le seuil de réchauffement de 1,5 degré Celsius d’ici 20 ans, si des mesures sérieuses ne sont pas prises et appliquées.

Pour le professeur Ed Hawkins, de l’Université de Reading, au Royaume-Uni, un des auteurs du rapport, les vagues de chaleur, les incendies, mais aussi les inondations, sont tous des indicateurs de l’impact grandissant du réchauffement climatique.

Le rapport indique, entre autres, que la température à la surface du globe a augmenté de 1,09 °C au cours de la décennie 2011-2020 par rapport à la décennie 1850-1900, et que les cinq dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Les conséquences de cela vont être plus désastreuses, car les océans vont continuer à se réchauffer et à s’acidifier, et les montagnes et les glaciers polaires continueront de fondre pendant des décennies, voire des siècles, et cela, selon le Pr Ed Hawkins, est irréversible.