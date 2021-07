Record historique de consommation d’électricité dans deux wilayas

La Compagnie de distribution d’électricité et de gaz Sonalgaz a révélé que les wilayas de Ghardaïa et El Menia ont enregistré un record historique de consommation quotidienne d’énergie électrique en Algérie

En effet, selon la radio algérienne, la compagnie pétrolière et gazière algérienne a indiqué que la consommation de pointe a atteint 262 mégawatts sur un total de 460 mégawatts fournis à Ghardaïa, et 54 mégawatts sur un total de 102 mégawatts fournis à El Menia.

Le responsable de la Cellule de communication, Yahia Abbas, a indiqué que depuis début juillet, le sud du pays connaît une forte canicule qui a entraîné une augmentation de la consommation d’électricité, notamment à cause de l’utilisation constante des climatiseurs.

La canicule est à l’origine de cette hausse

Ce dernier a ajouté que cette consommation d’énergie a connu une augmentation de 52% à Ghardaïa et de 53% à El Menia, par rapport à 2020.

L’utilisation de climatiseurs et autres dispositifs de refroidissement, en plus des pompes à eau pour la consommation et les besoins d’irrigation en raison de la température élevée, ainsi que l’éclairage, ont entraîné cette forte augmentation de la consommation d’électricité.

La Société de distribution d’électricité et de gaz de Ghardaïa a lancé un programme de renforcement et d’amélioration du réseau de distribution d’électricité dans toutes les régions de la wilaya, le montrant financier de ce projet est estimée à 200 millions de DA.

Le programme consiste en la réalisation d’un réseau de lignes électriques de 39 km de long, 24,38 km de moyenne pression et 14,62 km de basse pression, et ajoutons à cela l’installation de 13 transformateurs électriques.