Canicule : face à la chaleur, le ministère du Commerce impose de nouvelles interdictions

Alors que la vague de chaleur continue de toucher une grande partie de l’Algérie, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national durcit son dispositif de protection des consommateurs.

Face aux risques accrus d’intoxication alimentaire liés aux températures élevées, les autorités multiplient les contrôles, instaurent de nouvelles interdictions et renforcent les sanctions contre les contrevenants.

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a pris des arrêtés dans plusieurs wilayas, déployé des brigades mixtes sur le terrain et lancé un vaste programme national d’inspection des chambres froides. L’objectif est d’empêcher que la canicule ne compromette la sécurité des aliments mis en vente.

Fruits découpés et restauration rapide : des règles plus strictes

Parmi les principales mesures figurent de nouvelles restrictions visant deux activités particulièrement sensibles durant l’été.

La vente de fruits découpés à l’avance est désormais réservée aux commerces équipés de vitrines réfrigérées capables de maintenir une température maximale de 4 °C. Les professionnels ne peuvent plus remettre en vente des produits invendus après les avoir replacés au froid.

Toute infraction expose les contrevenants à la saisie des marchandises, à une fermeture administrative et à des poursuites judiciaires.

Le ministère cible également la restauration rapide. La préparation anticipée de plats tels que la chawarma, les tacos ou le maqlouba, conservés puis simplement réchauffés au moment de la commande, est désormais interdite.

Selon les autorités, ces pratiques favorisent le développement des bactéries lorsque les températures grimpent et augmentent le risque d’intoxication alimentaire.

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Un programme national pour contrôler les chambres froides

En parallèle, le ministère a lancé un programme national d’audit des espaces de stockage réfrigérés. Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a installé des commissions techniques dans les différentes wilayas afin d’inspecter les chambres froides des opérateurs privés, d’évaluer leurs capacités et de les intégrer au dispositif national de régulation.

Cette opération vise notamment à constituer des réserves stratégiques d’ail sec pour la saison 2025-2026. Plusieurs organismes participent à cette démarche, dont les services agricoles, les chambres d’agriculture, les services de protection phytosanitaire ainsi que l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes, afin de garantir un approvisionnement stable de ce produit largement consommé.

Au-delà des nouvelles règles, le ministère renforce également la répression des infractions. Des brigades mixtes réunissant les services de répression des fraudes, les forces de sécurité et les services communaux d’hygiène multiplient les inspections dans les chambres froides, les entrepôts, les commerces, les restaurants et les points de vente.

À Constantine, les contrôleurs ont relevé une infraction liée au non-respect de la chaîne du froid. Les services de contrôle ont saisi puis détruit plus de 2 015 kilogrammes de denrées alimentaires. L’opérateur concerné devra désormais répondre de ces manquements devant les autorités compétentes.

À Médéa, les équipes de contrôle ont également mené des opérations pour vérifier les conditions de stockage, de conservation et d’exposition des produits alimentaires proposés aux consommateurs.

Une vigilance renforcée face aux risques de la canicule

Cette mobilisation s’inscrit dans une stratégie plus large de prévention sanitaire. En juin dernier, plusieurs wilayas avaient déjà interdit la vente de pastèques découpées et exposées à l’air libre, afin de limiter les risques de prolifération bactérienne sous des températures dépassant souvent les 40 °C.

Le ministère s’appuie également sur l’expérience acquise lors du mois de Ramadan, période durant laquelle plus de 3 000 équipes de contrôle avaient effectué près de 78 000 interventions en seulement dix jours, permettant de constater plus de 10 300 infractions à travers le pays.

En parallèle, les autorités poursuivent le déploiement de 256 marchés de proximité destinés à améliorer les circuits de distribution, réduire le nombre d’intermédiaires, intégrer progressivement le commerce informel et faciliter l’accès des ménages aux produits frais.

Face à une canicule qui devrait encore se poursuivre, le ministère du Commerce entend maintenir une surveillance renforcée. À travers ces nouvelles interdictions, les inspections de terrain et les sanctions immédiates, les autorités veulent limiter les risques sanitaires et préserver la sécurité alimentaire des consommateurs algériens.