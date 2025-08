Canicule extrême: une ville algérienne enregistre l’une des températures les plus élevées sur Terre

Une vague de chaleur intense a frappé la ville de Ouargla, située au sud-est de l’Algérie, ces dernières 24 heures, se classant 12ᵉ au niveau mondial parmi les villes les plus chaudes, selon les dernières données publiées par le site spécialisé Eldorado Weather.

Ouargla a enregistré une température de 47,6 °C, ce qui en fait la ville la plus chaude du continent africain sur cette période. Ce record de température dépasse même plusieurs autres villes sahariennes reconnues pour leur climat extrême, illustrant la sévérité croissante des conditions météorologiques dans le sud algérien.

Canicule à Ouargla : Un record de chaleur en Algérie

Ce pic de chaleur place Ouargla parmi les villes les plus touchées par la canicule en Algérie. Les températures extrêmes enregistrées soulignent l’impact croissant du réchauffement climatique sur le pays.

Cette situation n’est pas isolée. D’autres régions du sud algérien, comme Hassi Messaoud, Touggourt et In Salah, ont également enregistré des températures exceptionnellement élevées. La sécheresse et les vents du sud contribuent à aggraver ces phénomènes climatiques.

Classement mondial des villes les plus chaudes : domination des pays arabes

Selon le même classement d’Eldorado Weather, la ville du Koweït s’est hissée en tête avec une température vertigineuse de 50,7 °C, suivie par Bassorah en Irak (50 °C), et Al-Ahsa en Arabie Saoudite (49,1 °C). Cette situation traduit une vague de chaleur généralisée qui touche actuellement de vastes régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Outre Ouargla, plusieurs autres villes algériennes ont également figuré dans le classement mondial. Dans une mise à jour précédente, Eldorado Weather avait même positionné 11 villes algériennes parmi les plus chaudes de la planète sur une même journée.

Parmi elles :

Hassi Messaoud : 49,7 °C

49,7 °C Touggourt : 49,5 °C

49,5 °C In Salah : 49,1 °C

49,1 °C Ouargla (autre relevé) : 49,4 °C

(autre relevé) : 49,4 °C El Oued (Souf) : 48,2 °C

Les spécialistes alertent sur la récurrence accrue de ces vagues de chaleur extrêmes, conséquence directe du réchauffement climatique mondial. Les régions sahariennes algériennes, bien qu’habituées à des étés torrides, subissent désormais des pics thermiques plus longs, plus intenses et plus fréquents.

Mesures de prévention et adaptation face à la chaleur extrême

Face à ces températures extrêmes, les autorités appellent à la prudence, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les travailleurs en extérieur. L’hydratation, l’évitement des sorties durant les heures les plus chaudes et la protection solaire sont vivement recommandés.

Alors que les modèles climatiques prévoient une intensification de ces phénomènes dans les décennies à venir, la situation actuelle en Algérie, et particulièrement à Ouargla, pose à nouveau la question de l’adaptation des infrastructures et des modes de vie face à une planète de plus en plus chaude.

