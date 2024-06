Canicule et risque d’incendie : Alerte rouge sur l’Algérie

L’Algérie fait face à une recrudescence inquiétante du risque d’incendies de forêts. En effet, le système EFFIS (Système européen d’information sur les feux de forêt) du service Copernicus de l’Union européenne vient de publier de nouvelles prévisions indiquant des niveaux de risque d’incendies préoccupants dans le pays.

Selon les prévisions publiées récemment, les niveaux de risque d’incendies en Algérie varient entre “très élevés” et “extrêmes”.

De plus, une carte émise par l’ECMWF (Centre européen de prévision météorologique à moyen terme) montre la répartition des niveaux de risque comme suit :

Niveau d’alerte extrême : zones intérieures du pays.

Risque très élevé : zones nord-est.

Risque élevé : zones côtières du centre et de l'est.

🚨 تفاقم خطر #الحرائق في منطقة #البحر_المتوسط في عدة دول منذ الأمس بحسب توقعات EFFIS التابعة لخدمة الاقمار الصناعية للاتحاد الاوروبي copernicus اليوم لخطر الحرائق 🔥 🔴 مستويات الخطر “عالية جدًا” و🟤”شديدة” موجودة في 🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇬🇷🇹🇷🇨🇾🇹🇳🇩🇿🇲🇦#الجزائر معنية بهذه التوقعات pic.twitter.com/q1fTXu9i96 — صــــــــلاح (@mafihachk) June 18, 2024

Facteurs aggravants des feux de forêts en Algérie : comprendre les risques pour mieux les prévenir

Les principaux facteurs qui influencent la propagation des incendies en Algérie peuvent être résumés comme suit :

Type de couverture végétale : La prédominance des arbres conifères en Algérie, plus inflammables que les feuillus, s’ajoute à la densité des arbustes par rapport aux herbes, ce qui favorise la propagation rapide des incendies.

Humidité du couvert végétal : Plus la couverture végétale est humide, plus la propagation du feu est lente.

Densité du couvert végétal : La densité du couvert végétal a un impact direct sur la vitesse de propagation du feu, plus elle est dense, plus les flammes s'étendent rapidement.

Topographie du terrain : Le relief accidenté de l'Algérie influence la direction du vent et la propagation des incendies.

Conditions météorologiques : Les facteurs météorologiques tels que la vitesse du vent, la température et l'humidité ambiante jouent un rôle crucial dans la propagation des incendies.

Comportement humain : La négligence humaine ou l'incendie criminel peuvent déclencher et aggraver les incendies.

Hantée par les graves feux de forêts qui ont ravagé le nord du pays en 2021, l’Algérie se mobilise activement pour faire face à un risque d’incendies élevé cet été.

Mobilisation et sensibilisation contre les feux de forêts en Algérie

Pour éviter que le même scénario dramatique ne se reproduise, les autorités ont renforcé les moyens de lutte contre les incendies. Le pays s’est doté de plusieurs avions d’extinction de feu et a équipé toutes les wilayas du pays en pistes d’atterrissage pour ces aéronefs.

En plus de ces moyens matériels, les autorités misent également sur la sensibilisation et l’implication des citoyens. Des campagnes de sensibilisation sont menées à travers le pays pour rappeler les gestes à adopter pour prévenir les incendies et informer les populations sur les comportements à risque.

Dans le cadre de ces efforts de sensibilisation, la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger a rappelé, ce lundi, l’interdiction des barbecues et du camping dans les forêts et à proximité jusqu’au 31 octobre prochain.

Cette mesure vise à limiter les risques de départ de feu et à protéger les massifs forestiers de la région, notamment en cette période propice aux incendies.

De leur côté, les citoyens sont aussi impliqués dans la lutte contre les incendies. Ils sont appelés à adopter un comportement exemplaire, à signaler immédiatement tout départ de feu aux autorités compétentes et à respecter les mesures de restriction temporaires.

En conjuguant les efforts des autorités et la mobilisation des citoyens, l’Algérie peut espérer minimiser les risques d’incendies et protéger ses précieuses forêts.