BMS – Jusqu’à 46°C attendus ce week-end en Algérie : Voici les 7 wilayas concernées

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin spécial d’alerte, de niveau 2 (vigilance orange), concernant une vague de chaleur exceptionnelle qui touchera plusieurs wilayas du pays ce jeudi, et s’intensifiera les vendredi et samedi. Les températures pourraient atteindre des sommets jamais vus, jusqu’à 46 degrés Celsius dans certaines régions.

Selon les prévisions de l’ONM, les wilayas concernées par cette vague de chaleur intense, où les températures oscilleront entre 39°C et 41°C et pourront grimper jusqu’à 43°C et même 46°C durant le week-end, sont : Alger, Boumerdès, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Météo en Algérie : vents forts et mer dangereuse sur les côtes

Dans une autre publication, l’Office National de la Météorologie a également mis en garde contre des vents forts et des vagues dangereuses sur plusieurs côtes du pays ce jeudi.

Une alerte de niveau 1 (jaune sur la carte de vigilance) indique que les côtes concernées par les vents violents sont El Kala et Annaba.

🟢 À LIRE AUSSI : L’euro toujours au sommet face au dinar : à combien s’échangent 100 € aujourd’hui ?

De plus, une autre alerte de niveau 1 (jaune) signale que les côtes de Annaba et Skikda seront touchées par des vagues dangereuses.

Météo en Algérie : Poursuite de la vague de chaleur et tempêtes de sable

L’Office National de la Météorologie a également émis une alerte ce matin concernant la poursuite de la vague de chaleur et la possibilité de tempêtes de sable dans certaines wilayas du sud.

Une alerte de niveau 1 (jaune) indique que la vague de chaleur affectera les wilayas de Tamanrasset, Aïn Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf à partir de 6h00 ce jeudi et ce, jusqu’à 6h00 demain vendredi.

Enfin, une dernière alerte de niveau 1 (jaune) signale des tempêtes de sable dans la wilaya d’Aïn Guezzam à partir de 3h00 du matin ce vendredi et jusqu’à 6h00 du matin le même jour.

Des températures caniculaires sur de vastes zones

Selon la même source, les températures enregistrées ce jeudi atteignent des niveaux particulièrement élevés dans plusieurs régions :

Le matin : entre 29 et 37°C sur les régions côtières, entre 31 et 38°C dans les zones intérieures et les Hauts-Plateaux, et entre 35 et 45°C dans le Sahara.

sur les régions côtières, entre dans les zones intérieures et les Hauts-Plateaux, et entre dans le Sahara. L’après-midi : les maximales varieront entre 29 et 36°C sur le littoral, 31 et 40°C à l’intérieur du pays, et jusqu’à 48°C dans certaines zones sahariennes.

le littoral, à l’intérieur du pays, et dans certaines zones sahariennes. La nuit : des températures toujours élevées sont prévues, avec 23 à 28°C sur les côtes, 23 à 33°C dans l’intérieur du pays, et 30 à 41°C dans le Sud désertique.

Soleil, chaleur et santé : les risques à ne pas négliger

Dans ce contexte météorologique particulièrement chaud et ensoleillé, les professionnels de la santé appellent à la plus grande prudence. Une exposition excessive au soleil peut rapidement devenir dangereuse, notamment en période de canicule.

🟢 À LIRE AUSSI : Soleil de plomb : comment se protéger face à la canicule qui s’abat sur l’Algérie

Les dermatologues, en première ligne, insistent sur l’importance de mesures préventives pour profiter de l’été en toute sécurité. Le Pr Samira Zoubiri, cheffe du service de dermatologie à l’hôpital Mustapha-Pacha, met en garde contre les insolations, une conséquence directe de l’exposition excessive. « Une insolation peut entraîner une élévation de la température corporelle, une déshydratation, voire une perte de conscience, et dans les cas les plus graves, le décès », explique-t-elle.

Pour prévenir ces risques, les spécialistes rappellent les gestes essentiels :

Éviter les heures de pointe : L’exposition directe aux rayons ultraviolets est la plus dangereuse entre 10h et 16h. Il est fortement recommandé de privilégier l’ombre durant ces périodes.

: L’exposition directe aux rayons ultraviolets est la plus dangereuse entre 10h et 16h. Il est fortement recommandé de privilégier l’ombre durant ces périodes. Crème solaire : Appliquer une crème solaire avec un indice de protection (IP) d’au moins 50, surtout pour les peaux claires et sensibles. Le Dr Mohamed Karim Hamrioui insiste sur l’achat de ces produits en pharmacie et leur application régulière toutes les deux heures.

: Appliquer une crème solaire avec un indice de protection (IP) d’au moins 50, surtout pour les peaux claires et sensibles. Le Dr Mohamed Karim Hamrioui insiste sur l’achat de ces produits en pharmacie et leur application régulière toutes les deux heures. Vêtements protecteurs : Le port de chapeaux à larges bords pour protéger le visage et le cou, ainsi que de vêtements de couleur claire, est fortement conseillé.

: Le port de chapeaux à larges bords pour protéger le visage et le cou, ainsi que de vêtements de couleur claire, est fortement conseillé. Lunettes de soleil : Le Pr Zoubiri souligne l’obligation de porter des lunettes de soleil conformes aux normes. Les rayons UV qui traversent la rétine peuvent également provoquer des cancers de la peau autour des yeux.

: Le Pr Zoubiri souligne l’obligation de porter des lunettes de soleil conformes aux normes. Les rayons UV qui traversent la rétine peuvent également provoquer des cancers de la peau autour des yeux. Hydratation constante : Boire régulièrement de l’eau est crucial pour éviter la déshydratation, surtout par fortes chaleurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Été 2025 et baignade : le ministère de l’Intérieur met en garde les citoyens

Canicule et vagues de chaleur : Qui doit être le plus vigilant ?

Le Dr Mohamed Karim Kerchani, maître-assistant en épidémiologie et médecine préventive, rappelle que certaines catégories de personnes sont particulièrement vulnérables et doivent redoubler de vigilance :

Les personnes atteintes de maladies chroniques.

Les nourrissons.

Les personnes âgées.

Les femmes enceintes.

Ces groupes devraient impérativement éviter toute exposition au soleil pendant les heures de pic.