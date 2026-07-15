Canicule en Algérie : vigilance « rouge » jusqu’au 17 juillet avec des pics à 49 °C dans plusieurs wilayas

Une chaleur d’une brutalité rare continue de s’abattre sur l’Algérie. L’Office national de la météorologie (ONM) a publié un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2, classé en vigilance orange canicule, couvrant des dizaines de wilayas à travers tout le territoire. Valable depuis hier et prolongé au moins jusqu’au vendredi 17 juillet, cet épisode caniculaire place le pays face à des températures exceptionnelles, avec des maximales pouvant culminer à 49 °C dans les régions sahariennes et frôler les 48 °C sur certaines zones du Nord.

Les wilayas d’Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar concentrent les valeurs les plus extrêmes de cet épisode. Évaluées comme exceptionnelles par les services de l’ONM, les maximales attendues dans ces trois wilayas sahariennes atteignent 49 °C à l’ombre. Les températures nocturnes n’offrent aucun répit : elles oscillent entre 32 et 36 °C, rendant toute récupération thermique impossible pour les organismes déjà fragilisés par plusieurs jours de fournaise consécutifs.

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BMS – Météo Algérie : canicule jusqu’à 48 °C dans ces wilayas

Sur la façade nord-est du pays, la situation est tout aussi préoccupante. Les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf enregistreront des maximales comprises entre 40 et 44 °C, avec des pointes locales susceptibles d’atteindre ou de dépasser 46 à 48 °C. Les minimales nocturnes, bloquées entre 26 et 32 °C, transforment ces nuits en véritables nuits tropicales. Cette alerte court jusqu’au vendredi 17 juillet au minimum.

L’étendue géographique de cet épisode est saisissante. Un arc impressionnant de wilayas, s’étirant de l’Ouest vers l’Est, affichera des températures comprises entre 44 et 46 °C : Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida, Djelfa, M’Sila, Tizi Ouzou, Bouira, Sétif, Mila, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa sont toutes concernées par cette alerte, valable jusqu’au 17 juillet.

Quatre wilayas supplémentaires subissent des conditions encore plus extrêmes. Relizane, Chlef, Aïn Defla et Guelma verront leurs maximales osciller entre 45 et 47 °C, avec des pics locaux susceptibles de franchir le cap des 48 °C. Les minimales y resteront comprises entre 28 et 34 °C, des valeurs qui témoignent d’une accumulation thermique sans précédent sur ces territoires.

La capitale et les wilayas côtières ne seront pas épargnées. À compter de ce mercredi 15 juillet, les wilayas d’Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès entreront à leur tour dans le périmètre de l’alerte. Les maximales y atteindront 39 à 41 °C, notamment dans le sud de ces wilayas, avec des minimales comprises entre 24 et 30 °C. Cette extension vers le littoral confirme que la vague de chaleur gagne désormais l’ensemble du territoire national.

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Canicule en Algérie : vigilance rouge jusqu’à 48 °C attendus jeudi et vendredi

En outre, l’Office national de la météorologie (ONM) a publié un nouveau bulletin météorologique spécial (BMS) aujourd’hui annonçant des températures pouvant atteindre ou dépasser localement 48 °C dans plusieurs wilayas de l’est du pays jeudi et vendredi.

Selon le BMS de Météo Algérie, les wilayas de Béjaïa et Jijel connaîtront une chaleur particulièrement intense jeudi 16 juillet, avec des températures maximales qui pourraient atteindre ou dépasser localement les 48 °C. Cette alerte est valable de 9h00 à 18h00.

Les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma resteront également sous l’effet d’une canicule exceptionnelle. Les températures maximales pourront atteindre ou dépasser localement les 48 °C. L’Office national de la météorologie précise que cette vigilance s’appliquera jeudi 16 juillet de 9h00 à 18h00, puis sera reconduite vendredi 17 juillet, sur la même plage horaire, soit de 9h00 à 18h00.

Rappel des consignes sanitaires face à une vague de chaleur

Face à un épisode aussi prolongé, les autorités sanitaires rappellent des réflexes qui peuvent sauver des vies. Limiter les déplacements entre 11h et 16h, s’hydrater régulièrement sans attendre la sensation de soif, et ne jamais laisser un enfant seul dans un véhicule constituent les priorités absolues.

Les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques restent les plus exposés aux coups de chaleur. Reconnaître les signes avant-coureurs, notamment les maux de tête persistants, la peau rouge et sèche, les nausées ou un état de confusion, permet d’agir avant que la situation ne dégénère. En cas d’urgence, le numéro vert 1021 ou le 14 permettent de joindre rapidement les secours.

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