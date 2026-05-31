Canicule en Algérie : vague de chaleur imminente, jusqu’à 48 °C prévus dès ce lundi 1er juin

Le répit de l’Aïd el-Adha est déjà loin. Dès ce lundi 1er juin, une vague de chaleur intense prend possession du territoire national, poussant le mercure à des niveaux redoutables. Côtes, régions intérieures, Grand Sud : presque aucune wilaya n’est épargnée. Et selon les dernières projections météorologiques, la situation ne devrait pas s’améliorer avant plusieurs jours.

Les prévisions sont sans ambiguïté. Sur le littoral ouest et centre, les maximales tourneront autour de 35 à 37 °C. Dès que l’on s’éloigne de la mer, la barre des 40 °C sera franchie dans de nombreuses wilayas de l’intérieur. Quant aux régions sahariennes, elles s’apprêtent à subir des pointes pouvant atteindre 48 °C — des valeurs qui placent cette séquence parmi les épisodes caniculaires les plus marquants du début d’été.

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Quelles régions seront les plus touchées par la vague de chaleur ?

Entre lundi et mercredi, l’épisode concernera une large portion du pays. Les wilayas de l’Ouest et du Centre concentreront les températures les plus élevées sur le littoral. À l’intérieur, les Hauts-Plateaux et les zones steppiques enregistreront régulièrement 40 à 45 °C. Le Grand Sud, lui, restera le point le plus brûlant de la carte.

Ce n’est pas un phénomène passager. Un anticyclone puissant s’est ancré sur les régions occidentales et centrales du pays. Son influence s’étendra au moins jusqu’au 10 juin. Durant cette fenêtre, les températures maximales resteront nettement supérieures aux normales saisonnières : 35 à 38 °C sur le littoral, 40 à 45 °C dans les terres, et plus de 48 °C dans certaines wilayas du Sud.

Tébessa et Khenchela en vigilance jaune : des orages attendus dans l’Est

La chaleur n’est pas le seul danger de la journée. L’Office National de la Météorologie (ONM) a déclenché une vigilance jaune pour pluies orageuses dans deux wilayas de l’Est : Tébessa et Khenchela. Cette alerte météo restera valable entre 15h et 21h ce lundi.

Par ailleurs, quatre wilayas sont signalées pour un risque d’orages isolés : Tamanrasset, Djanet, Khenchela et Tébessa. Ces épisodes pourraient se développer dès midi et se prolonger jusqu’en soirée.

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Un été qui s’annonce hors norme : le contexte climatique

Cette vague de chaleur ne surgit pas de nulle part. Elle s’inscrit dans une tendance lourde confirmée par les climatologues. L’été 2026 devrait afficher des températures supérieures de 1 à 2 °C aux moyennes habituelles. Un surplus thermique qui amplifie les risques de sécheresse, pèse sur les cultures et fait grimper la consommation électrique.

Depuis le début des années 2000, les records de chaleur tombent deux fois plus souvent en Algérie. Les vagues caniculaires, autrefois exceptionnelles, sont devenues une constante estivale. Le pic de 49 °C enregistré le 21 juillet dans plusieurs wilayas du pays illustre parfaitement cette dérive thermique.

Face à ces conditions, l’ONM recommande de limiter les sorties aux heures les plus chaudes, de s’hydrater abondamment et de surveiller l’état des personnes vulnérables — enfants, personnes âgées, malades chroniques. Consulter régulièrement les bulletins météo officiels reste le réflexe le plus sûr pour anticiper les évolutions de la situation.

La chaleur, cette semaine, ne sera pas une simple gêne. Elle constitue un risque sanitaire réel que chaque Algérien doit prendre au sérieux.