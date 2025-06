Canicule en Algérie : persistance d’un temps chaud ce dimanche 15 juin dans ces régions

Ce dimanche 15 juin 2025, marque le coup d’envoi officiel des épreuves du baccalauréat en Algérie. Une journée cruciale pour des centaines de milliers de candidats… mais aussi marquée par une météo capricieuse et une chaleur accablante sur plusieurs régions du pays.

Dès les premières heures de la journée, Météo Algérie annonce un temps chaud à caniculaire sur une grande partie du territoire, en particulier à l’ouest et au centre-ouest. Les températures s’annoncent élevées, notamment le long de la frontière algéro-malienne jusqu’au centre du Sahara, où le thermomètre grimpera dangereusement.

Selon le bulletin de l’Office national de la météorologie (ONM), plusieurs wilayas passent en vigilance jaune « canicule » : Chlef, Relizane, Aïn Defla, Skikda, Annaba et El Tarf. Ces régions devront faire face à une chaleur intense, susceptible de compliquer le quotidien, en particulier pour les candidats au bac et les agents mobilisés dans les centres d’examen.

Face à cette situation, il est important de bien s’hydrater, éviter les efforts physiques prolongés en extérieur, et privilégier les endroits ombragés ou climatisés durant les heures les plus chaudes.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus dans plusieurs régions

En parallèle de cette vague de chaleur, des orages menacent plusieurs autres régions. Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas suivantes : Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Mostaganem, Djanet, Aïn Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, El Bayadh, Médéa, Saïda, Naâma, Mascara et Oran.

Outre ces alertes météo, le ciel restera généralement dégagé à partiellement voilé sur la majeure partie du nord du pays. Quelques passages nuageux plus denses concerneront les régions intérieures de l’ouest et du centre-ouest, avec un risque de pluies orageuses locales.

Plus au sud, le Sahara profitera d’un ciel clément et peu nuageux, à l’exception de l’extrême sud et du Sahara oriental, où des nuages plus épais laisseront place à quelques averses locales.

Hausse des températures en Algérie : le ministère de l’Intérieur appelle à la vigilance !

Alors que la saison estivale s’installe progressivement sur l’ensemble du pays, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a lancé un appel urgent à la prudence, en particulier autour des plans d’eau et des plages non surveillées.

Dans un communiqué publié ce samedi, le ministère met en garde contre les dangers liés à la baignade dans des zones interdites ou non aménagées, responsables d’un nombre alarmant d’accidents. Les services de la Protection civile rapportent en effet plusieurs cas de noyade, parfois mortels, survenus dans des endroits non autorisés à la baignade.

La montée des températures, conjuguée à l’arrivée des premières chaleurs de l’été, pousse de nombreux citoyens à chercher la fraîcheur dans les rivières, les barrages, ou certaines plages non encadrées. Malheureusement, cette quête de répit peut rapidement tourner au drame. Sans surveillance ni équipements de secours, ces zones présentent de réels dangers, en particulier pour les enfants et les jeunes.

Face à cette situation préoccupante, les autorités renouvellent leur appel à la responsabilité de tous. Le ministère invite les citoyens à respecter rigoureusement les consignes de sécurité et à éviter tout comportement à risque. L’objectif est clair : préserver la vie et la sécurité de chacun.