Canicule en Algérie : nouveau record historique de consommation électrique ce 9 juillet 2023

Avec la vague de chaleur qui s’abat sur tout le pays, les Algériens cherchent désespérément un moyen de rester au frais. Et c’est tout naturellement que la majorité d’entre eux ont opté pour les systèmes d’air conditionné et font tourner leurs climatiseurs à plein régime.

Mais cette solution n’est pas sans conséquence. En plus de son impact sur la facture d’électricité, la surutilisation de climatiseurs engendre aussi des pic de consommation électrique qui provoquent des coupures de courant intempestives.

Dans ce registre, la SONELGAZ a annoncé, via un communiqué de presse dont nous détenons une copie, que l’Algérie a enregistrée, dans la journée du dimanche 9 juillet 2023, à 15 h 10, un pic historique de consommation électrique à plus de 17 000 mégawatts.

🔴 A LIRE AUSSI > Bilan 2022 de Sonelgaz : autosuffisance et record d’exportations

« Suite à la hausse des températures observée sur l’ensemble du pays, l’opérateur du système a enregistré dimanche 9 juillet 2023 à 15hIO, un record historique de puissance électrique appelée sur le réseau national de 17 508 MW », indique le communiqué.

Le précédent record a été enregistré le 14 août 2022. Le pic de consommation avait atteint le chiffre 16 822 MW, ajoute la même source.

SONELGAZ : « Aucune perturbation dans la distribution »

Malgré ce pic de consommation sans précédent, le porte-parole de la SONELGAZ, Khalil Hedna, a affirmé à l’APS que la distribution de l’énergie électrique n’a connu aucune perturbation en Algérie.

« Malgré cette vague de chaleur exceptionnelle, a-t-il déclaré, Sonelgaz n’a enregistré aucune perturbation dans la distribution », et ce grâce aux « investissements que la société a réalisés en matière de structures et d’installations énergétiques (production, transport et distribution de l’électricité) ».

« Ces investissements, ajoute le porte-parole du groupe, ont prouvé encore une fois leur efficacité », avant de souligner « le professionnalisme et la compétence de la ressource humaine spécialisée des filiales de SONELGAZ ».

🔴 A LIRE AUSSI : L’Algérie envisage d’exporter son électricité vers l’Europe

En conclusion, K. Hedna a rassuré que « l’énergie électrique produite et distribuée par SONELGAZ est suffisante pour couvrir tous les besoins nationaux, en toutes circonstances, avec la garantie de la continuité et de la qualité du service. »