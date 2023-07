CANICULE EN ALGÉRIE : les autorités sanitaires déclenchent le plan ORSEC

Depuis le début de ce mois de juillet, une vague de chaleur terrible s’est abattue sur les pays du pourtour méditerranéen, dont l’Algérie. Le thermomètre frôlant les 50 degrés dans plusieurs régions du pays, les organismes commencent à ressentir les méfaits de cette chaleur excessive.

Les hôpitaux et les services d’urgences commencent à être submergés par des citoyens, notamment des personnes âgées et des malades chroniques, qui souffrent de divers symptômes : chocs thermiques, insolations (coup de chaleur), migraines, diarrhées, détresse respiratoire, etc.

Pour faire face à cette situation inédite — compte tenu de la durée de la période de canicule, les autorités sanitaires ont décidé de prendre les choses en main en déclenchant le plan d’urgence ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile).

Ainsi, le Pr Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Bacha d’Alger, a indiqué qu’en raison de cette « vague de canicule », l’établissement de santé publique a lancé un plan ORSEC depuis dix (10) jours.

Plusieurs décès pour cause de canicule enregistrés au niveau de l’hôpital Mustapha

Dans une intervention sur les ondes de la radio Alger Chaîne III, le Pr Rachid Belhadj a déclaré : « depuis presque dix (10) jours, nous avons lancé le plan ORSEC au CHU Mustapha. Et je pense que la plupart des centres hospitaliers et des établissements de santé se sont mobilisés, en coordination avec les DSP et le ministère de la Santé publique. »

Il ajoutera : « Nous sommes en train de mobiliser tous nos moyens humains et matériels, ainsi que les infrastructures, pour faire face à cette situation sanitaire particulière qui est la canicule. Phénomène auquel il faut joindre la pollution (de l’air) et les intoxications alimentaires ».

Du reste, le Professeur a précisé que le plan ORSEC concernait surtout « les urgences médicales 24 h/24 h », plus particulièrement « la prise en charge des personnes âgées et des gens qui souffrent de pathologies chroniques (maladies métaboliques, cardio-vasculaires et respiratoires), les cancéreux et ceux atteints de maladies mentales ».

Concernant la mise en place pratique du plan ORSEC, Pr Belhadj a expliqué qu’il consiste à « dresser des listes de gardes , vérifier la disponibilité de médicaments en pharmacie ; répartir les lits, les demandes de réanimation et les explorations. »

Revenant sur le bilan des décès pour cause de canicule, l’intervenant a signalé, au niveau de l’hôpital Mustapha, sept cas de décès, dont deux personnes âgées qui vivaient seules. Il a aussi attiré l’attention sur les enfants qui risquent, si on ne les protège pas, l’insolation, la déshydratation et l’intoxication alimentaire.

En conclusion, Pr Rachid Belhadj a invité l’ensemble des Algériens à venir en aide aux professionnels de santé et aux services de la protection civile en accomplissant des gestes simples ; par exemple, distribuer de l’eau gratuitement.