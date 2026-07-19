Canicule en Algérie : les alertes météo prolongées jusqu’à mardi, plusieurs wilayas en vigilance rouge

La canicule qui touche l’Algérie est loin de s’estomper. L’Office national de la météorologie (ONM) a publié de nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS), confirmant la poursuite de cet épisode de chaleur exceptionnelle dans plusieurs régions du pays. Les alertes, classées en vigilance rouge (niveau 3) et orange (niveau 2), resteront en vigueur jusqu’à mardi au moins dans de nombreuses wilayas, avec des températures pouvant atteindre 49 °C.

Selon un premier bulletin de niveau 3 (rouge), les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma continueront d’enregistrer des températures extrêmes pouvant atteindre ou dépasser localement les 48 °C, ce dimanche 19 juillet jusqu’à 18 heures.

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Vigilance orange canicule : alerte maintenue jusqu’à mardi dans ces wilayas

L’ONM a également maintenu plusieurs bulletins de niveau 2 (orange). Les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida, Djelfa, M’Sila, Bouira, Sétif, Mila, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa connaîtront des températures comprises entre 44 et 46 °C, jusqu’à mardi au moins.

Sur le littoral centre-ouest, les wilayas d’Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès enregistreront des températures oscillant entre 39 et 41 °C, avec des pointes locales de 42 à 44 °C, durant la même période.

Une autre alerte concerne Relizane, Chlef, Aïn Defla, Tizi Ouzou et Guelma, où les maximales varieront entre 44 et 46 °C, pouvant atteindre localement 47 à 48 °C, avec une durée de validité qui s’étend jusqu’à mardi aussi.

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Alerte canicule en Algérie : vigilance orange dans ces wilayas

En outre, Météo Algérie maintient également une vigilance orange (niveau 2) pour les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, Touggourt, El Oued et Ouargla, où les températures maximales devraient atteindre 49 °C. Les températures minimales resteront particulièrement élevées, oscillant entre 32 et 36 °C, un niveau qui limite fortement le rafraîchissement nocturne. Cette alerte restera valable jusqu’au mardi 21 juillet au moins.

Une autre vigilance orange concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les températures y varieront entre 40 et 44 °C, avec des pointes pouvant atteindre 46 à 48 °C, notamment dans le sud de ces wilayas. Les températures minimales resteront comprises entre 26 et 32 °C, confirmant la persistance d’un épisode caniculaire qui se prolongera aussi jusqu’au mardi au moins.

Face à cette vague de chaleur durable, les autorités recommandent de limiter les sorties durant les heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de protéger les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques.

L’ONM invite par ailleurs les citoyens à suivre régulièrement les mises à jour des bulletins météorologiques, alors que cet épisode caniculaire devrait se poursuivre au moins jusqu’à mardi.

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