Canicule en Algérie : la vague de chaleur se prolonge jusqu’à jeudi, plusieurs wilayas sous alerte

La vague de canicule qui touche l’Algérie est loin de s’essouffler. L’Office national de la météorologie (ONM) a émis de nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) annonçant la poursuite d’un épisode caniculaire exceptionnel sur une grande partie du pays ce mardi 21 juillet. Les températures devraient atteindre jusqu’à 49 °C dans certaines régions du Sud, tandis que de nombreuses wilayas du Nord et des Hauts-Plateaux continueront d’enregistrer des valeurs largement supérieures aux normales de saison jusqu’à jeudi.

Les services météorologiques appellent à la vigilance face à cette chaleur persistante, qui concernera aussi bien les régions côtières que les wilayas de l’intérieur et du Sud.

Vague de canicule en Algérie : températures étouffantes dans les régions du Sud et du Nord

Selon le bulletin de vigilance de niveau orange, une forte vague de chaleur continuera de toucher les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Médéa, Blida, Djelfa, Bouira, Sétif, Mila, Bordj Bou Arréridj, Constantine, Souk Ahras, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa.

Dans ces régions, les températures maximales varieront entre 44 et 45 °C, tandis que les minimales resteront comprises entre 28 et 34 °C, un niveau particulièrement élevé qui limitera le rafraîchissement nocturne. Cet épisode caniculaire se poursuivra jusqu’à jeudi.

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Les wilayas de Relizane, Chlef, Aïn Defla, Tizi Ouzou, M’Sila, Guelma et Batna seront également confrontées à une chaleur encore plus intense, avec des températures de 44 à 45 °C pouvant atteindre localement 46 à 47 °C, jusqu’à jeudi.

Alerte météo : vigilance maintenue dans ces wilayas

La chaleur ne se limitera pas aux régions de l’intérieur. L’ONM prévoit également des températures élevées sur les wilayas de Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès.

Les maximales y oscilleront entre 39 et 41 °C, avec des pointes locales de 42 à 44 °C, tandis que les températures minimales resteront comprises entre 24 et 30 °C. Cette situation devrait également perdurer jusqu’à jeudi.

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Dans le Sud du pays, l’épisode caniculaire atteindra un niveau particulièrement élevé. Les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, Touggourt, El Oued et Ouargla enregistreront des températures maximales pouvant atteindre 49 °C.

Les températures nocturnes resteront très élevées, entre 32 et 36 °C, prolongeant la sensation de chaleur et augmentant les risques liés à cet épisode exceptionnel.

Face à cette situation, les autorités recommandent de limiter les déplacements durant les heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de porter une attention particulière aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes souffrant de maladies chroniques.

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