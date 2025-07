Canicule en Algérie : la consommation électrique atteint un nouveau record absolu en 24h !

Pour le deuxième jour d’affilée, l’Algérie a enregistré un record de consommation électrique ce mardi, alors que les températures augmentent dans la plupart des régions du pays.

La demande en énergie électrique a atteint 19 660 mégawatts (MW) à 15h41 ce mardi 8 juillet. Cela représente 80 MW supplémentaires par rapport au pic enregistré lundi soir 7 juillet.

Selon un communiqué de Sonelgaz, la consommation d’électricité en Algérie avait atteint 19 580 MW lundi à 15h03.

Malgré cette demande record, Sonelgaz continue de « répondre de manière qualitative à la demande locale record en électricité, tout en maintenant les mêmes niveaux d’exportation vers la Tunisie », précise le même communiqué.

Le précédent record de consommation d’électricité en Algérie, enregistré l’été dernier, s’élevait à 19 500 MW. Ce pic avait été atteint le 21 juillet 2024.

Alger renforce son réseau électrique face à la demande estivale

Alors que l’Algérie se prépare à affronter les fortes chaleurs estivales, les directions de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya d’Alger ont mis en service de nouvelles infrastructures stratégiques. Ces investissements majeurs visent à consolider le réseau de distribution et à assurer un approvisionnement continu en énergie face à la hausse inévitable de la demande. L’objectif principal est clair : améliorer significativement la qualité du service pour les citoyens.

Les efforts déployés par les différentes directions de distribution sont considérables. La direction de distribution de Sidi Abdellah a mené un vaste programme de modernisation. Elle a notamment construit 2,2 km de nouveaux réseaux de distribution électrique à haute tension et installé cinq transformateurs électriques supplémentaires, nécessitant la mise en place de 14,55 km de réseau de distribution.

En outre, 7,25 km de réseau de distribution haute tension ont été restructurés, et 12 km de réseau basse tension ont été aménagés, accompagnés du remplacement des équipements de 51 transformateurs électriques.

De son côté, la direction de distribution d’El Harrach a injecté plus de 534 millions de dinars algériens (DA) dans ses infrastructures, priorisant la consolidation du réseau électrique local.

Parallèlement à ces investissements matériels, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée pour encourager la consommation rationnelle d’énergie. Cette initiative se traduit par des contacts directs avec les clients et des journées portes ouvertes organisées dans les six agences commerciales de la direction, ainsi que dans divers espaces publics, pour informer et éduquer la population sur les bonnes pratiques énergétiques.

Ces mesures interviennent alors que les autorités algériennes intensifient leurs efforts pour garantir un été en toute sécurité, notamment en matière de consommation d’énergie et de protection contre la chaleur.