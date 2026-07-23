Canicule en Algérie : jusqu’à 49 °C durant le week-end, voici les wilayas toujours en alerte

L’épisode caniculaire qui frappe l’Algérie est loin d’être terminé. L’Office national de la météorologie (ONM) a publié de nouveaux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) annonçant le maintien de températures exceptionnellement élevées sur une grande partie du pays. Si certaines régions verront la chaleur persister jusqu’à vendredi, d’autres resteront confrontées à des températures extrêmes jusqu’à samedi, avec des pointes atteignant 49 °C dans le Sud.

Selon le bulletin spécial de l’ONM, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf resteront sous l’effet d’une forte vague de chaleur jusqu’à samedi. Les températures maximales oscilleront entre 40 et 44 °C, avec des pointes locales pouvant atteindre 45 à 46 °C. Les minimales resteront comprises entre 28 et 34 °C, maintenant une chaleur étouffante même durant la nuit.

Les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Chlef, Aïn Defla et Tizi Ouzou connaîtront également un épisode caniculaire marqué. Les températures maximales varieront entre 44 et 45 °C, avec des pointes pouvant atteindre 46 à 47 °C à Relizane, Chlef et Aïn Defla. Cette alerte reste en vigueur jusqu’à vendredi.

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Vague de canicule intense jusqu’à samedi : d’autres wilayas en vigilance

L’intérieur du pays n’est pas épargné. Les wilayas de Blida, Médéa, Djelfa, Bouira, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Souk Ahras, Guelma, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi et Tébessa continueront d’enregistrer des températures particulièrement élevées. Les maximales atteindront 44 à 45 °C, avec des pointes locales de 46 à 47 °C, notamment dans la wilaya de M’Sila. Cette vague de chaleur se poursuivra jusqu’à samedi.

Les wilayas de Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger et Boumerdès resteront elles aussi concernées par cette situation. Les températures maximales varieront entre 39 et 41 °C, particulièrement dans le sud de ces wilayas. Cet épisode de chaleur devrait se maintenir jusqu’à vendredi.

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Par ailleurs, des chaleurs extrêmes sont à prévoir dans les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, Touggourt, El Oued et Ouargla. Les températures maximales pourront atteindre 49 °C, tandis que les minimales resteront comprises entre 32 et 36 °C, maintenant une chaleur intense de jour comme de nuit. Cette situation devrait perdurer jusqu’à samedi.

Les autorités recommandent de limiter les sorties durant les heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement, d’éviter les efforts physiques en extérieur et de porter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques.

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