Canicule en Algérie : conseils et mises en garde la Protection Civile

La Protection Civile a émis un communiqué aujourd’hui, lundi, appelant les citoyens à respecter une série de mesures préventives en raison de l’augmentation des températures dans la plupart des régions du pays.

Il est essentiel de prendre des précautions et de suivre les mesures préventives pour éviter les dangers liés à la canicule et savoir comment faire face à de telles conditions météorologiques. Il est fortement conseillé de ne pas s’exposer au soleil, en particulier pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les enfants.

De plus, il est recommandé de limiter les sorties et les déplacements pendant cette période, sauf en cas de nécessité. Si vous devez sortir, privilégiez les heures matinales ou tardives de la journée. Restez autant que possible à l’ombre, créez un courant d’air dans votre bâtiment dès que la température extérieure est inférieure à celle de l’intérieur. Fermez les fenêtres, les rideaux et les façades des balcons exposés au soleil tout au long de la journée. Éteignez les lumières électriques ou réduisez leur utilisation.

Tenue vestimentaire appropriée et protection des enfants

Dans ce contexte, il est souligné qu’en cas de sortie, il est recommandé de porter un chapeau et des vêtements légers en coton, de préférence de couleur claire. Il est également important de se réfugier dans des endroits frais ou à l’ombre.

En plus de ces directives, la Direction Générale de la Protection Civile appelle également à ne pas laisser les enfants seuls dans les véhicules, à éviter les activités physiques exigeantes (sport, jardinage, etc.) et à donner régulièrement de l’eau aux personnes âgées, aux enfants et aux patients.

Conseils pour les conducteurs sans climatisation

Par ailleurs, pour les conducteurs dont les véhicules ne sont pas équipés de climatisation, il est conseillé d’éviter les longs trajets pendant les heures de chaleur intense.

Il est également recommandé d’éviter de se baigner dans les plans d’eau tels que les barrages, les étangs et les piscines interdites à la baignade. Les personnes souhaitant se rendre dans les espaces forestiers doivent veiller à ne pas causer d’incendies.

Pour conclure, il est important de rappeler que la Protection Civile met à la disposition des citoyens le numéro vert 1021 ou le numéro d’urgence 14 pour signaler tout danger, en précisant la nature de la situation et l’adresse exacte afin d’assurer une intervention rapide et efficace.