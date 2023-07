Canicule en Algérie : baisse des températures prévue dans plusieurs wilayas (ONM)

Les températures brûlantes qui ont accablé de nombreuses wilayas d’Algérie ces derniers jours devraient enfin connaître une accalmie. L’Office National de la Météo annonce une baisse des températures à partir de demain dans plusieurs régions du pays.

Bientôt la fin de la canicule en Algérie ? L’ONM se prononce

Heureusement, l’Office National Météorologique annonce une baisse des températures dans les jours à venir pour plusieurs régions du pays, dont celles situées à l’est et au centre. « Les températures dans les wilayas de l’est et du centre devraient revenir à leurs moyennes saisonnières à partir de demain », affirme Cheikh Farhat, spécialiste en météorologie.

Cette nouvelle apporte un soulagement pour les citoyens qui ont dû faire face à des conditions météorologiques difficiles. La prudence reste toutefois de mise, car malgré cette baisse providentielle, il est important de continuer à s’hydrater et à éviter les expositions prolongées au soleil.

Le troisième épisode caniculaire enregistré ce mois de juillet a mis en évidence l’importance de la vigilance et de la préparation face aux températures extrêmes. Les autorités appellent donc la population à rester attentive aux mises à jour de l’Office National de la Météo et à suivre les consignes de sécurité émises par les services météorologiques.

Un épisode caniculaire sans précédent, l’Algérie face à une chaleur ardente cet été

Depuis quelques semaines, une vague de chaleur inégalée s’abat sur les régions nord et sud de la mer Méditerranée, et des pays tels que l’Algérie sont confrontés à des températures encore jamais enregistrées.

Ce dimanche et lundi ont été marqués par des conditions météorologiques particulièrement extrêmes, avec des wilayas telles qu’Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Aïn Defla, ou encore Khenchela en vigilance orange, enregistrant des températures extrêmes oscillant entre 45° C et 46° C.

Face à cette vague de chaleur intense, le pays a connu un pic historique de consommation d’électricité, atteignant 18 697 mégawatts, soit une augmentation de 125 MW par rapport au pic enregistré le 20 juillet 2023.