Canicule en Algérie : 45 à 48 °C attendus jusqu’au 20 juillet dans plus de 35 wilayas

L’Algérie traverse ce dimanche 12 juillet un épisode caniculaire d’une intensité hors norme. L’Office national de la météorologie (ONM) a publié un bulletin météorologique spécial alertant sur des températures exceptionnellement élevées, comprises entre 45 et 48 °C à l’ombre, dans plus de trente-cinq wilayas réparties sur l’ensemble du territoire. Pire encore : selon les modèles de prévision, cette vague de chaleur ne faiblira pas avant le lundi 20 juillet au moins.

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Plus de 35 wilayas frappées par la canicule ce 12 juillet

Un premier groupe de wilayas fait l’objet d’une alerte directe pour des températures exceptionnelles. Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Relizane, Béjaïa, M’Sila, Tiaret, Mila, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Annaba, Djelfa, Constantine, Skikda, Jijel, Aïn Defla, Médéa, El Tarf, Saïda, Bouira et Mascara sont toutes placées sous ce bulletin spécial. Aucune grande région du nord n’échappe à la fournaise.

Un second arc de wilayas est simultanément visé par une alerte vague de chaleur. Souk Ahras, Timimoun, In Salah, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Sétif, Tlemcen, El Bayadh, Khenchela, Adrar et Naâma complètent une carte météorologique alarmante.

Un pic attendu lundi sur les régions intérieures

La journée de lundi s’annonce comme le point culminant de cet épisode. C’est sur les régions intérieures de l’ouest, du centre et de l’est que le mercure devrait atteindre ses valeurs les plus extrêmes. Les modèles météorologiques prévoient des maximales oscillant entre 45 et 47 °C dans ces zones, tandis que le littoral enregistrera des températures comprises entre 38 et 45 °C, des chiffres habituellement réservés au Grand Sud en plein été.

Le Sahara, lui, ne sera pas en reste. Entre 40 et 49 °C sous abri sont attendus dans les wilayas méridionales, confirmant un épisode d’une brutalité thermique rarement observée à cette échelle sur l’ensemble du territoire en même temps.

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Des nuits étouffantes qui empêchent tout rafraîchissement

Ce qui rend cet épisode particulièrement éprouvant, c’est l’absence de répit nocturne. Dans le nord du pays, les températures matinales et nocturnes resteront bloquées entre 25 et 28 °C. Dans le sud, elles varieront entre 30 et 35 °C, rendant toute récupération thermique quasi impossible.

Sur des sols déjà saturés de chaleur après plusieurs jours de canicule, cette accumulation nocturne aggrave considérablement les risques sanitaires. Les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques sont les plus exposés aux coups de chaleur dans ces conditions.

Les consignes de prévention à respecter absolument

Face à une telle intensité thermique, le ministère de l’Intérieur avait déjà appelé à la vigilance lors de la précédente alerte du 10 juillet, en rappelant des consignes qui restent pleinement d’actualité. Éviter toute exposition directe au soleil entre 11h et 16h, s’hydrater régulièrement sans attendre la sensation de soif, et limiter les déplacements aux heures les plus chaudes constituent les réflexes de base.

Il est également formellement déconseillé de laisser un enfant seul dans un véhicule, même quelques minutes. La baignade dans les barrages, les retenues d’eau non aménagées et les plages interdites reste prohibée. En cas d’urgence, le numéro vert 1021 ou le 14 permettent de joindre rapidement les secours.

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