Canicule au sud : changement des horaires de travail dans 20 wilayas

La canicule persiste sur plusieurs régions du pays, notamment au Sud où les températures ont atteint les 49 °C. C’est pourquoi, la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative a annoncé hier un changement des horaires de travail dans les institutions du secteur public des wilayas du Sud.

La Direction générale de la Fonction publique a fait savoir que les horaires de travail dans le secteur des institutions et administrations publiques des wilayas du Sud seront modifiés durant la période allant du 1er juin au 30 septembre.

En effet, les nouveaux horaires s’établissent de 07 heures à 12 heures ; puis de 12 heures 30 minutes à 15 heures. Et concernent les wilayas de : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued, Ghardaia, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbas, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier, El Meniaa.

Le communiqué de la Direction générale de la Fonction publique a aussi noté que cet aménagement des horaires de travail intervient en raison des fortes chaleurs qui affectent le pays, notamment les wilayas du Sud.

Par ailleurs, la Direction générale de la Fonction publique a souligné le fait que les horaires de travail applicables dans les autres wilayas sont de 08 heures à 12 heures ; et de 13 heures à 16 heures 30 minutes.

Météo Algérie : alerte canicule pour ce 29 juin

Dans son bulletin météorologique de ce mercredi 29 juin ; les services de l’ONM ont émis une alerte météorologique mettant en garde contre les températures caniculaires qui affecteront cinq wilayas du Sud.

En effet, Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah, Timimoun et Ouargla. Dans son alerte de niveau 2, l’ONM a indiqué que les températures atteindront les 48 et 49 °C ; notant que la validité de cette alerte est en cours ce mercredi 29 juin.

Selon les services de l’ONM ; les températures maximales oscilleront entre 26 et 32 degrés Celsius sur les régions côtières ; et entre 32 et 43 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Les régions sahariennes connaîtront des températures caniculaires qui varieront entre 39 et 49 degrés Celsius.