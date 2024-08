Canicule en Algérie : les urgences d’Oran submergées par des cas médicaux

Les services de santé d’Oran font face à une augmentation alarmante des maladies estivales liées à la canicule. La forte chaleur qui sévit dans la wilaya d’Oran, similaire à d’autres régions de l’ouest algérien, a entraîné une hausse significative des cas médicaux.

Depuis le début de juillet, le service des urgences de l’hôpital 1er Novembre a enregistré plus de 78 cas d’intoxications alimentaires et 80 cas de coups de chaleur, des conditions pouvant entraîner des complications graves nécessitant une hospitalisation immédiate.

Les conseils médicaux pour les populations à risque

Le Dr. Ali Yahiaoui, chef du service des urgences, a rapporté que le nombre de cas augmente en corrélation avec la montée des températures. Entre le 1er juillet et le 2 août, 95 cas de détresse respiratoire ont été recensés, certains nécessitant des soins intensifs. Les coups de chaleur, se manifestant par des maux de tête sévères, des nausées et des vomissements, affectent principalement les travailleurs extérieurs, les enfants et les personnes âgées.

Ainsi, les équipes médicales recommandent d’éviter les sorties entre 11h et 17h, et de se protéger avec des chapeaux et des lunettes de soleil. Les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que le diabète et l’hypertension, sont particulièrement vulnérables en raison de l’exposition prolongée au soleil et du non-respect des mesures préventives.

Chaque jour, les urgences traitent plus de 20 cas graves parmi ces patients, dont certains ne survivent pas aux complications.

Alerte Canicule : L’ONM met en garde contre des températures extrêmes

Le temps chaud continue de frapper différentes régions du pays, avec des températures atteignant des niveaux extrêmes proches de 46 °C. Cette vague de chaleur est prévue pour persister aujourd’hui, samedi. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance orange “canicule” pour plusieurs wilayas, notamment M’sila, Béjaïa, Jijel, Mila, Constantine, Skikda, Guelma, Souk Ahras, El Tarf, et Annaba.

Néanmoins, des orages, des pluies et des vents forts sont prévus dans plusieurs wilayas.

Le bulletin, qui contenait une alerte de niveau 2, précise que les orages et les pluies concerneront les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. Le bulletin a également émis une alerte concernant des vents forts et des tempêtes de sable dans les wilayas de Khenchela, Tébessa, El Oued, Biskra, El M’Ghair, Touggourt et Ouled Djellal.

En outre, un dernier BMS a averti d’une vague de chaleur qui touchera la wilaya de Ouargla.